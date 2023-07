Após quatro temporadas fora, Shamell volta para o Mogi Basquete

O Mogi das Cruzes Basquete anunciou na manhã desta sexta-feira (28), o retorno do ala Shamell Stallworth, para a temporada 2023/24, após quatro anos longe da equipe. O ídolo do time, irá se juntar aos atletas Lucas Lacerda, Guilherme Lessa, que renovaram no clube, e as contratações dos jogadores Vinicius Pastor, Lupa, Lukas Josuel, Colina e o técnico Fernando Penna.

O maior pontuador do Novo Basquete Brasil (NBB), com 8.406 pontos, irá para a sexta temporada defendendo a equipe mogiana. Durante a passagem pelo clube, Shamell conquistou o título de Campeão Paulista e Campeão Sul-Americano em 2016, e garantiu as conquistas de Vice-Campeão da Liga das Américas e do NBB em 2018.

O ala norte-americano de 1m95 estava no São Paulo na última temporada, e também já teve passagens por Limeira e Pinheiros. Além disso, Shamell soma 12 participações no Jogo das Estrelas.

O atleta anota médias de 17.4 pontos, 3.8 rebotes, 3.1 assistências e 16.2 de eficiência durante sua carreira pelo campeonato brasileiro. Além de recordes pessoais de 40 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, em partidas únicas pela competição.

O primeiro desafio do ala, ainda na retomada do time no cenário do basquete nacional após um ano fora das competições, acontecerá no dia 3 de agosto contra o Bauru, às 19h30, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.