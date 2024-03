Após fortes chuvas, Prefeitura inicia limpeza e calcula estragos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, Mobilidade Urbana e demais secretarias que compõem a Operação Verão, informa que seguem neste domingo (10/03) os trabalhos de limpeza, recuperação, acompanhamento e rescaldo após os danos causados pela forte chuva deste sábado (09/03), que caiu em um curto espaço de tempo e que afetou severamente as regiões de Sabaúna e Botujuru, além de outros bairros, como Rodeio, Ponte Grande e Jardim Aracy.

Para se ter uma ideia do volume de chuva que impactou as regiões citadas acima, enquanto os pluviômetros do Jardim Santos Dumont e Jundiapeba registraram 1 milímetro de chuva, em Sabaúna choveu 106 milímetros e no Botujuru 95 milímetros. O esperado para todo o dia eram 25 milímetros.

Até o momento, foram realizados mais de 15 chamados e atendimentos para a Defesa Civil por meio do telefone 199. Esse número segue em atualização.

Entre os casos estão:

Botujuru: o muro de uma casa desabou e invadiu o imóvel, a família foi orientada a sair do local e optou pelo acolhimento na casa de familiares; outros dois muros caíram no bairro; e também um deslizamento de terra.

Rodeio: o muro de uma casa desabou.

Na manhã deste domingo, a Defesa Civil também foi informada sobre a queda do muro de um condomínio na Estrada do Beija-flor e está se deslocando para fazer as avaliações necessárias. O atendimento está em andamento.

Reprodução Redes Sociais

Assistência Social

Não houve registro de pessoas feridas. A Secretaria Municipal de Assistência Social também segue com os trabalhos de mapeamento e identificação de famílias que comunicaram situação de necessidade. Os servidores da pasta fazem o trabalho presencial e também de forma remota para garantir a máxima agilidade nos atendimentos. Para uma família do Botujuru foram disponibilizados três colchões, 1 kit de limpeza, 1 cesta básica, além de lençóis e travesseiros. Para outras duas famílias de Sabaúna foram disponibilizados kits de limpeza e cestas básicas.

Infraestrutura

Cerca de 40 servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (SMIU) atuam, desde ontem, no trabalho de recuperação, limpeza e outros serviços em diversos pontos de Mogi das Cruzes, com maior atenção nas regiões do Jardim Acaray, Ponte Grande, Rodeio, Botujuru e Sabaúna.

Os trabalhos de maior destaque são a recuperação de estradas vicinais na região do Botujuru e Sabaúna, e também no limite de Mogi das Cruzes e o distrito de Luiz Carlos (Guararema); recuperação de estradas vicinais no Jardim Aracy e de linhas de tubo em diversos pontos (serviços fundamentais para a liberação total do sistema de drenagem que foi prejudicado pelo excesso de chuva e detritos que se movimentaram com a força da água).

É de extrema importância que os munícipes comuniquem emergências pelo telefone 199 da Defesa Civil para atendimento das ocorrências. Está em andamento em Mogi das Cruzes a Operação Verão (confira outras informações abaixo) com atendimento prioritário para as ocorrências causadas pelas chuvas.

Abastecimento

A forte chuva deste sábado também afetou o serviço de abastecimento na região do Rodeio e da Vila Oroxó. Houve um rompimento da adutora que abastece o Jardim Maricá, Rodeio, Bella Cittá e Vila Oroxó. O vazamento é de grande porte, ao ponto de elevar a vazão do sistema de 120 L/s para 210 L/s onde o reservatório chegou a quase 30% da sua capacidade.

As equipes do Semae também estão trabalhando para localizar os pontos de vazamento e realizar os serviços necessários.

Bairros afetados pelo rompimento da adutora:

Jardim São Pedro – Lado Oeste;

Bella Cittá – Zona Baixa;

Jardim Oroxó – Zona alta;

Jardim Rodeio – Lado Leste;

Jardim Marícá – Zona alta, lado sul.

O telefone do Semae para outras informações é o 115. É importante que os munícipes entrem em contato com a autarquia para comunicar problemas com o abastecimento.