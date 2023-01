Após assalto, mochileiro e seu cão Bob pedem ajuda para seguir viagem

Com 34 anos de idade, o goiano Antônio Carlos Pajola tem muita história para contar. Em quase uma década de sua vida ele percorreu dezenas de cidades brasileiras, oito países da América do Sul, apenas com uma mochila e na companhia do seu fiel amigo, cão vira-lata Bob. Aprendeu um pouco de espanhol, como segunda língua; resgatou animais, foi vítima de pneumonia e melhorou por causa de seu cão. A cada parada, novas experiências e aventuras. E, infelizmente, nem todas foram boas.

No último fim de semana, a dupla foi vítima de um assalto no litoral de São Paulo, ficando sem nada,a não ser a companhia um do outro. A boa notícia é que eles vieram pra Mogi das Cruzes, onde um capítulo feliz começou a ser reescrito neste diário de bordo online que já dura oito ano. E, provavelmente, uma experiência que ficará na memória de ambos. Antônio e seu cão Bob chegaram à ONG FERA e, com apoio da vereadora Fernanda Moreno, tiveram uma campanha de doações a seu favor para continuarem sua viagem.

“Fomos informados da situação de Antônio e Bob pelas redes sociais. Uma jornalista, simpatizante da causa, gravou de seu celular uma mensagem de apelo do mochileiro nos encaminhou”, contou Fernanda, que é também fundadora e mantenedora da ONG FERA. De acordo com ela, o vídeo foi postado pela ONG e, em seguida, muitas mensagens de pessoas comovidas com a história, em especial do cão Bob. “Logo conseguimos localizá-lo e com ajuda comprar a caixa de transporte, algumas roupas e calçado para Antônio. Uma corrente do bem que se formou e a gratidão é sempre imensa”, completa Fernanda, informando que a campanha segue até o fim de semana.

“Precisamos ajudar Antônio e ter alguns itens que estavam na mochila como garrafa térmica, por exemplo, e um aparelho celular com acesso à internet. É para o uso dos aplicativos para registro das viagens e trabalho voluntário”, completa Fernanda. Antônio contou que é membro do Wordpackers, onde mochileiros trocam suas habilidades por acomodação e alimentos.

“Não é luxo é realmente necessário”, reforça o rapaz que pretende ficar na cidade até o fim de semana, num abrigo provisório que montou no Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, no Mogilar.

Quem quiser colaborar pode entrar em contato com a ONG @grupofera pelo Instagram ou Facebook.