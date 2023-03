Aplicativo permite pedir serviços em tempo real

A Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou oficialmente, na quarta-feira (29), o aplicativo para celular Colab. A plataforma está disponível para download na Apple Store e Play Store e tem o objetivo de agilizar as solicitações de serviços para a Prefeitura.

Também conhecida como a rede social da cidadania, a plataforma tem layout intuitivo e semelhante à linha do tempo de aplicativos de redes sociais. Uma das novidades é que o munícipe pode adicionar fotos aos pedidos, que são encaminhados às Secretarias responsáveis. Ao anexar a foto, o GPS do próprio aplicativo já vai identificar a localização da demanda. A ideia é que a implantação do aplicativo venha a reduzir o tempo de alguns trâmites, pois com a opção de anexar uma foto ao pedido, o cidadão poderá contribuir para agilizar o tempo de resposta.

“Além de aproximar o poder público da população, a gestão colaborativa traz mais transparência para o governo na hora de prestar contas e facilidade para resolver demandas que envolvem mais de uma secretaria. Quando falamos sobre tornar uma sociedade mais conectada e colaborativa, partimos do pressuposto que a população tem que estar engajada e a cidade, de alguma forma, conectada”, acrescentou o diretor do departamento de defesa do usuário do serviço público, Thiago Batalha.

Em parceria com a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, outras facilidades estarão disponíveis à medida em que os usuários forem se familiarizando com a plataforma, como consultas públicas e pagamento do IPTU.