Apenas 28% dos suzanenses se vacinaram com a bivalente

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está reforçando a campanha de vacinação contra a Covid-19 com o imunizante bivalente nos 24 postos da cidade, a fim de elevar os índices de cobertura. O objetivo é conscientizar as pessoas de que ter apenas o esquema vacinal primário completo não garante uma segurança eficaz e que negligenciar esta atenção pode resultar no aumento da quantidade de casos da doença.

Dados da Vigilância Epidemiológica mostram que 272.278 doses foram aplicadas na primeira etapa, o que corresponde a 88,79% dos suzanenses. Em contrapartida, até o momento, 64.829 doses da bivalente foram utilizadas, abrangendo 28,58% do público-alvo.

A bivalente começou a ser utilizada em fevereiro deste ano. A nova vacina, produzida pela farmacêutica Pfizer, atua na proteção contra a cepa original que causou a primeira onda da pandemia e suas variantes, como é o caso da Ômicron, predominante atualmente no mundo. A imunização com ela é realizada em dose única, sendo considerada mais eficaz que as monovalentes, usadas nos momentos mais críticos de isolamento social e, posteriormente, para complemento do esquema vacinal.

Doses

A vacina bivalente está disponível nas 24 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, para o público com 18 anos ou mais; pacientes de instituições de longa permanência com 12 anos ou mais; pessoas imunocomprometidas, também a partir dos 12 anos; e gestantes e puérperas, inclusive as menores de 18 anos. Quem é imunocomprometido precisa levar laudo ou relatório médico comprobatório.

Para se vacinar, é necessário levar documento de identificação e, se possível, o cartão onde constem as doses já recebidas de Covid-19. A bivalente será aplicada a partir de quatro meses da última dose de reforço ou da segunda. Quem não tiver recebido a primeira ou a segunda terá que iniciar o esquema vacinal com a monovalente, também disponível em unidades da Secretaria de Saúde.