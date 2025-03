APCD-RMC promove a segunda edição de“Essencial”, em Mogi das Cruzes

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional Mogi das Cruzes (APCD-RMC) realizará mais uma edição do evento “Essencial: quebrando barreiras e conquistado espaços”. Neste ano de 2025, a ação especial comemorativa ao Mês Internacional da Mulher será realizada na quinta-feira (13), na sede da Associação, localizada no bairro Mogilar, em Mogi das Cruzes.

O evento terá início às 15 horas, com a abertura da feira Expodonto Mulheres Empreendedoras e Tértula, que ocorrerá até as 18 horas. A ação contará com a participação de diversas marcas e empreendedoras regionais, somando um total de 14 expositoras, e será aberta ao público em geral, com entrada gratuita.

Além da visita ao espaço de exposição, as mulheres presentes também poderão participar de um coffee break, oferecido por empresas parceiras da APCD-RMC. Será um momento destinado ao networking entre as mulheres presentes, de forma a incentivar novas parcerias de empreendedorismo, sejam elas na área da odontologia ou não.

“As mulheres possuem forte característica empreendedora e estão, cada vez mais, quebrando barreiras e conquistando seu espaço nas diversas áreas da sociedade. A APCD-RMC é incentivadora do empreendedorismo feminino e é por esse motivo que estamos realizando o evento ‘Essenciais’ pelo segundo ano consecutivo”, destaca a diretora de Marketing da Associação, Roberta Spinosa.

Após o encerramento da feira, será realizado um workshop de mandalas terapêuticas, promovido por Aline Eira. As vagas para a oficina são limitadas e podem ser garantidas por meio do pagamento de uma taxa de inscrição com valor promocional. As mulheres interessadas em realizar a inscrição podem entrar em contato com a APCD-RMC por meio do telefone 11 4699 1805.

Roberta Spinosa fala sobre evento que incentiva o empreendedorismo feminino