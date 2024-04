APAE de Mogi promove II Festival de Voleibol Adaptado nesta terça-feira

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes realiza o Festival de Voleibol Adaptado – nível regional -, com a participação de 9 APAEs ligadas ao Conselho e 2 organizações sociais que também prestam assistência às pessoas com deficiência.

O evento terá início às 9 horas, no Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira (Tuta), no Mogilar, em Mogi das Cruzes. Ao todo, o festival deve reunir, de acordo com a organização, 180 atletas, distribuídos em equipes mistas (masculino e feminino), e técnicos dos times. A competição está prevista para ocorrer até por volta do meio-dia.

Além de Mogi, participam as cidades de Arujá, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Jacareí, Poá, Praia Grande e São Sebastião. O Centro de Convivência de Suzano (CDC) e os Atletas do paradesporto de Mogi das Cruzes também irão estar presentes no Festival. Cada instituição vai participar com dez atletas (veja quadro com as APAEs participantes).

Em sua segunda edição, o festival é organizado pela equipe de professores de Educação Física, Everton Camilo, o Tom, Érica Santos Silva e César de Oliveira, sob o comando da diretora pedagógica, Ana Paula Nogaroto.

A diretora fala sobre a importância do evento e reforça a importância do esporte como ferramenta de inclusão social. “Estamos bem felizes por realizar a segunda edição deste festival. Além disso, ele impacta positivamente nos alunos, na capacidade de socialização e criação de novos vínculos pessoais. Vale mencionar ainda a relevância de se ter pessoas com deficiência praticando os mais variados esportes e ganhando destaque neles, ocupando espaços honrosos. O nosso assistido se sente valorizado e participa de uma sociedade de maneira ativa e muito feliz”, menciona Ana Paula.

O objetivo do festival, de acordo com a organização é: favorecer o desenvolvimento global da pessoa com deficiência intelectual e sua integração na sociedade, por meio de uma prática esportiva adequada às suas necessidades; proporcionar atividades que contribuam para o aprimoramento psicomotor dos alunos; e estimular a participação dos alunos com deficiência intelectual, incentivando a prática esportiva, gerando o bem-estar, físico e emocional.

O Voleibol Adaptado

É uma modalidade que possui regras diferenciadas do voleibol tradicional, embora a quadra e a bola tenham as mesmas especificações do Voleibol Oficial. Não será permitida a utilização de líbero. O jogo será misto e cada equipe deverá permanecer na quadra com seis atletas (três jogadores de cada gênero).

Cada equipe deverá ter, obrigatoriamente, a presença mínima de 7 jogadores, no início da partida, e, no máximo 12. No segundo set, deverão jogar, obrigatoriamente, o set inteiro, no mínimo 1 jogador que não jogou no primeiro set.

Ele permite que os atletas tenham a posse da bola, seguindo a regra de três toques. O saque é abaixo do ombro e o set é encerrado em 15 pontos progressivos, sem vantagem.

As Apaes participantes

Apae de Mogi das Cruzes

Apae de Arujá

Apae de Guararema

Apae de Guarulhos

Apae de Itaquaquecetuba

Apae de Jacareí

Apae de Poá

Apae de Praia Grande

Apae de São Sebastião

Convidados

Centro de Convivência de Suzano (CDC)

Atletas do paradesporto de Mogi das Cruzes