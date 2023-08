A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes promove a 13ª Caminhada Solidária, no dia 27 de agosto (domingo). “Conectar e somar para construir inclusão” é o tema da ação, que faz parte da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O valor da inscrição é R$ 25 e o participante irá ganhar uma camiseta alusiva ao evento. Para se inscrever, basta ligar no (11) 4728-4999 e garantir a sua participação. A organização do evento estima a participação de aproximadamente 800 pessoas.

A concentração está marcada para às 9 horas, na Quadra de Esporte da APAE, onde será feito um leve alongamento, antes de sair.

“O percurso deve ter a duração máxima de duas horas. Vamos sair da APAE com sentido ao Largo do Rosário. Na praça, vamos ser recebidos pela Banda da APAE de Mogi das Cruzes. Vai ser um momento de descontração, com atividade física. É uma ação bem tranquila e familiar”, destaca a responsável pela organização do evento, Regiane Cristine de Paula.

A caminhada tem como objetivo divulgar o tema escolhido pela Federação Nacional das APAEs e, aliado a isso, arrecadar recursos financeiros para dar continuidade à manutenção dos trabalhos realizados na instituição, custeando a aquisição de equipamentos e outras necessidades financeiras da organização, que não são contempladas com os recursos das parcerias com os órgãos públicos.

Na APAE de Mogi das Cruzes, os atendidos recebem acompanhamento na área da saúde, educação e assistência social.

A APAE de Mogi das Cruzes é certificada com o ISO 9001. A Organização sem fins lucrativos presta serviços aos munícipes de Mogi das Cruzes e de outras cidades da região (Guararema, Biritiba Mirim, Salesópolis e Poá).

A APAE de Mogi das Cruzes está localizada na Rua Carmem Moura Santos, 134, no Bairro Jardim Betânia.