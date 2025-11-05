APAE de Mogi das Cruzes alerta comunidade sobre tentativas de golpe utilizando o nome da instituição 

A APAE de Mogi das Cruzes alerta a comunidade sobre tentativas de golpe envolvendo o uso indevido do nome da instituição para solicitar doações. Nas últimas semanas, a entidade tem recebido relatos de pessoas se passando por membros da equipe para pedir alimentos, dinheiro ou outros itens, inclusive oferecendo retirada em domicílio.

A instituição reforça que não realiza pedidos espontâneos por telefone, redes sociais ou visitas sem aviso prévio. Toda campanha oficial da APAE é divulgada exclusivamente pelos seus canais oficiais e acompanhada de orientações claras sobre como participar. As doações só são recebidas diretamente na sede, salvo quando há agendamento prévio realizado com a equipe da entidade.

O comunicado tem como objetivo tranquilizar famílias, doadores e parceiros, além de prevenir que a comunidade seja vítima de golpes. “Nosso compromisso é com a transparência e o cuidado. A atenção da população é fundamental para que golpes não avancem”, afirma Olímpia Marques de Carvalho, coordenadora administrativa da APAE.

Em caso de dúvida sobre a autenticidade de campanhas ou contatos, a orientação é confirmar sempre pelos canais oficiais: Telefone: (11) 4728-4999

Endereço: Rua Carmem Mouras Santos, 134 – Jardim Betânia, Mogi das Cruzes – SP

Redes sociais: @apaemogidascruzes

Pessoas andam se passando por membros da equipe da APAE