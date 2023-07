Animal é resgatado de maus-tratos e dono é preso em Suzano

Um tutor responsável pelo crime de maus-tratos a uma cadela foi preso na tarde da última quarta-feira (19/07) após ação de resgate feita com sucesso pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano e pelas polícias Militar e Civil, além do vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG. A ocorrência se deu no bairro Parque Alvorada, no distrito de Palmeiras.

Na ocasião, uma equipe da PM recebeu denúncia sobre abandono de animal na rua Maria Pureza de Conceição Silva e rumou ao local para verificação. Ao chegar no ponto em questão, os policiais solicitaram o acompanhamento do Setor de Bem-Estar Animal da pasta, da Polícia Civil e do vereador para o socorro adequado.

O grupo foi recebido por uma moradora e, após entrar na residência, constatou a presença de uma cadela da raça pitbull vivendo em um ambiente insalubre e em estado latente de abandono. Mediante a primeira inspeção, o animal aparentava desnutrição e feridas espalhadas pelo corpo devido à falta de cuidados.

Durante a verificação, o tutor do pet teria assumido a responsabilidade e foi conduzido à Delegacia Central de Polícia, onde a autoridade responsável examinou a ocorrência e ratificou voz de prisão ao infrator, ao passo que a cadela foi encaminhada para receber os socorros veterinários.

Chiang pontuou que o caso em questão já havia sido levado às autoridades, pois o suspeito fora advertido por práticas similares em outra ocasião. “Havíamos visitado o tutor do pet meses antes, o alertando sobre a necessidade de oferecer melhores condições à cadela ao destacar os riscos à saúde dela e as implicações de um crime de maus-tratos. Felizmente, pudemos socorrê-la antes que algo pior acontecesse”, destacou.

O secretário ainda ressaltou o respaldo recebido que culminou com o resgate do animal. “Esta foi uma ação conjunta e, por isso, agradeço o apoio da Polícia Militar e da Polícia civil, além do vereador Marcel da ONG. Seguimos sempre vigilância para evitar casos como este”, concluiu o chefe da pasta.