André do Prado é eleito presidente da Assembleia Legislativa de SP

O deputado André do Prado (PL) foi eleito nesta quarta (15) o novo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) com 89 votos, durante sessão que deu posse aos 94 deputados da 20ª Legislatura. O parlamentar, que foi apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), venceu a disputa contra o deputado Carlos Giannazi (PSOL), que recebeu 5 votos.

Prado conquistou o apoio do PT e de outros partidos da oposição quando se comprometeu a seguir a proporcionalidade. Pela regra, cargos da mesa diretora são distribuídos em função do tamanho das bancadas de cada legenda. Com o segundo maior número de deputados (18), o partido do presidente Lula se beneficia do princípio.

Após quase 30 anos, o grupo político do PSDB, que já perdeu vagas na Casa, deixa a presidência e a influência direta sobre os temas que viram lei no Estado, de assuntos fiscais a pautas de costumes.

O novo presidente da Alesp é visto como um deputado republicano e moderado, adepto do diálogo e que se relaciona bem com os colegas. Nas redes sociais, já publicou fotos com políticos de diferentes tendências —como o ministro das relações institucionais Alexandre Padilha (PT) e Felício Ramuth (PSD), vice de Tarcísio.

Via UOL