Anderson Barbosa do Mogi Basquete conquista medalha de ouro com a Seleção

Atleta de 25 anos foi um dos destaques da equipe que venceu os EUA

O ala Anderson Barbosa, do Mogi Basquete, escreveu um novo capítulo em sua carreira ao conquistar a medalha de ouro com a Seleção Brasileira Universitária nos Jogos Mundiais Universitários (Universíade), realizados em Essen, na Alemanha.

Convocado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Anderson integrou o grupo comandado pelo técnico Fernando Pereira, que encerrou a campanha de forma histórica: com uma virada heroica sobre os Estados Unidos na final. O Brasil chegou a estar 26 pontos atrás no placar, buscou o empate e virou na prorrogação, garantindo o título. A última vez que o país havia conquistado o ouro na competição foi em 1963, em Porto Alegre.

“É uma emoção muito grande poder representar o Brasil e ainda conquistar esse título tão importante. Agradeço ao Mogi pela confiança no meu trabalho, isso com certeza me inspira ainda mais para começar a temporada da melhor maneira possível”, declarou Anderson.

O atleta, de 25 anos, chegou ao Mogi Basquete para disputar a temporada 2025/26 e fez a sua estreia na sexta-feira, 1 de agosto, contra a Liga Sorocabana, no Ginásio Hugo Ramos, pelo Campeonato Paulista, em que contou com a participação da sua fiel torcida, ao deixar a entrada de forma gratuita. O clube solicitou que os torcedores levassem um quilo de alimento não perecível como contribuição voluntária. Essa doação não foi obrigatória, mas ajudou a apoiar ações sociais da cidade.

O Mogi Basquete destaca com orgulho a participação de seu atleta na conquista internacional e reforça o compromisso do clube com a revelação e valorização de novos talentos do basquete brasileiro.

A conquista de Anderson não só reforça sua trajetória promissora, como também coloca o nome do Mogi Basquete em evidência no cenário internacional. A experiência adquirida na competição e a confiança trazida pelo ouro devem refletir diretamente em sua performance ao longo da temporada, fortalecendo ainda mais o elenco mogiano e inspirando os jovens atletas da base.





Crédito: Célio Junior/CBDU

Anderson Barbosa comemora o título com a Seleção Universitária, que volta ao topo do pódio após 61 anos