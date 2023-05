Alvoradas do Divino começam neste sábado

O frio típico do outono e as manhãs frias do mês de maio não impedem que os devotos do Divino saiam de suas casas bem cedo para chegarem, às 5 horas, na Praça Coronel Almeida, onde está instalado o Império, ponto de partida para a peregrinação dos fiéis, em tempos de Festa do Divino de Mogi.

A primeira Alvorada será realizada neste sábado (20). São nove dias de cortejo, rezando e cantando louvores ao Espírito Santo. Vai ser assim até o domingo (28), Dia de Pentecostes. A cada manhã, será feito um percurso diferente e, depois todos se dirigem ao Salão Paroquial da Catedral, para tomar o tradicional café, acompanhado do pão com mortadela e do biscoito.

Quatro mil pessoas estão sendo aguardadas pelos organizadores da Festa do Divino 2023, já no sábado. O trajeto irá percorrer as seguintes ruas: Dr. Paulo Frontin, Dr. Deodato Wertheimer, Navajas, Capitão Manoel Caetano, Dr. Paulo Frontin, Praça Monsenhor Roque Pinto e Império (fim). Na segunda-feira (22), os devotos seguem em direção ao Cemitério São Salvador, no Parque Monte Líbano, onde o bispo diocesano de Mogi, dom Pedro Luiz Stringhini celebrará a Santa Missa. Na sequência, todos retornam ao Império.

Oração aos doentes

Na terça-feira (23), se faz a oração aos doentes e a procissão passará em frente à Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes. Nos demais dias, os percursos seguem pelas ruas centrais. Por fim, no domingo (28), é feita uma breve cerimônia, simbolizando a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria, em frente ao Convento da Ordem Primeira do Carmo.

“É a fé das pessoas que as move. Os devotos são capazes de muitos sacrifícios. Neste ano, vamos ter uma surpresa, no último dia da Alvorada, assim que saírmos da igreja, onde foi feita a representação simbólica”, destaca Sylvia Nazar de Abreu, que, ao lado do esposo, Leonidio Sales de Abreu, coordena a Alvorada há 17 anos.