Alunos podem concorrer às vagas na Escola Viva Jundiapeba

Serão disponibilizadas, neste momento, 120 vagas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação, abriu nesta semana as inscrições para as vagas na Escola Viva Jundiapeba, maior complexo educacional da cidade. Serão disponibilizadas, neste momento, 120 vagas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Podem concorrer alunos matriculados no Cempre Profª Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi, E.M. Dr. Álvaro de Campos Carneiro, E.M. Verª Astréa Barral Nébias ou E.M. Dr. Benedito Laporte Vieira da Motta.

“Para concluir este ano letivo, priorizaremos oferecer as vagas aos alunos matriculados no entorno da nova escola. Assim, além de garantir que as crianças vizinhas estejam dentro deste prédio incrível, também redistribuiremos os alunos nas turmas das unidades escolares próximas, melhorando as condições de ensino e aprendizagem”, explica a secretária de Educação, Marilu Beranger.

As inscrições estão acontecendo presencialmente nas quatro unidades escolares e vão até sexta-feira (21). As vagas serão preenchidas por meio de sorteio no dia 27 de junho. Haverá um número limite de alunos sorteados por escola, a fim de garantir uma distribuição justa de vagas por unidade escolar.

Matrículas em 2025

Para o ano letivo de 2025, a Escola Viva Jundiapeba atenderá em sua capacidade total, com até 360 alunos em período integral. As inscrições serão realizadas para alunos fora da rede ou por deslocamento (transferência). Os interessados devem aguardar a divulgação das datas das inscrições.

Escola Viva Jundiapeba

A Escola Viva Jundiapeba terá três pavimentos, sendo 15 salas de aula, uma sala de recursos multifuncionais, seis salas especializadas (Laboratório de Ciências e salas de Artes, Jogos, Inovação Tecnológica, Música e Dança) e sete espaços de aprendizagem (Biblioteca, Auditório, “Cantinho da Leitura”, Sala de Estudos/Descanso e Horta; além de Quadra Poliesportiva e Piscina coberta). O prédio também terá espaços de convívio, área administrativa e serviços.

Crédito: Warley Kenji/PMMC