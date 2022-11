Alunos de Veterinária da UMC fazem ação no Centenário para arrecadar itens para animais

Um grupo de estudantes do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) vai realizar neste fim de semana, dias 12 e 13 de novembro, a 2ª Campanha de Arrecadação para Animais. A ação será no Parque Centenário e o objetivo é arrecadar ração para cães e gatos, petiscos, acessórios, medicamentos veterinários que estejam na validade, roupas, comedouros, cobertores e outros itens.

As doações serão posteriormente entregues à ONG Amparo Animal, de Suzano, e também à protetora Maria, que mora no Botujuru e que realiza um trabalho de proteção animal há mais de 35 anos. Atualmente, D. Maria tem mais de 200 animais no seu abrigo.

Os interessados em contribuir com qualquer tipo de doação poderão entregar os itens aos estudantes e voluntários presentes no Pavilhão Don Obori do Parque Centenário, das 7h às 18h, sábado (12) e domingo (13). Também haverá caixas onde os interessados podem deixar as suas doações.