Alunos da UMC realizam projeto de revitalização em escola municipal

Os alunos do 8º semestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UMC realizaram projeto arquitetônico para a Escola Municipal Professora Maria Coeli Bezerra de Melo. O trabalho incluiu a criação de uma biblioteca, um playground e uma quadra poliesportiva.

Karoline Juvino, uma das alunas envolvidas no projeto, ressaltou a importância de optarmos por materiais de qualidade, porém acessíveis em termos de preço. “A elaboração deste trabalho foi desafiadora, pois buscávamos criar um projeto arquitetônico inovador, capaz de atender todas as necessidades dos alunos da unidade escolar”.

O projeto iniciou no primeiro semestre desde ano, com visitas na unidade escolar, definição de conceito, croqui e criação. Já no mês de outubro, foi realizada a entrega do projeto para a direção escolar contento o projeto em 3D, execução dos projetos técnicos (plantas, detalhamento, projeto luminotécnico), execução das planilhas quantitativas de materiais e execução de orçamentos.

“A arquitetura pode integrar elementos de sustentabilidade e acessibilidade, promovendo uma imagem moderna e responsável para a escola, que, por sua vez, influencia positivamente a experiência de aprendizado e o orgulho da comunidade escolar”, ressalta Samira Simone Bittar, Coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UMC.