Alunos da UMC oferecem mentoria a empreendedoras

O Programa de Mentoria Mulher Empreende, com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, está oferecendo mentoria para empresárias da cidade. Alunos dos cursos de Recursos Humanos, Logística, Marketing e Gestão da Qualidade da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) disponibilizam, de forma gratuita e personalizada, o aprimoramento do conhecimento de mulheres de negócios da cidade.

A iniciativa foi idealizada por representantes de várias frentes sociais, entre elas Gracy Astolpho Duarte, professora e coordenadora dos cursos de Gestão da UMC; Liliane Almeida, professora da UMC e mentora de Mulheres; Everton Cardoso França, professor de Tecnologia; Halles Carolina Castro, empreendedora social; Fabiane Sousa, consultora e mentora de líderes e empreendedores; Isabela Macedo profissional de comunicação estratégica para redes sociais e Priscila Yamagami Kähler, professora de Empreendedorismo e vice-prefeita da cidade de Mogi das Cruzes.

“A ideia é aproximar as competências acadêmicas das realidades de mercado, disponibilizando, de forma gratuita e personalizada, o aprimoramento do conhecimento de mulheres de negócio da cidade de Mogi das Cruzes e, ao mesmo tempo, promovendo o desenvolvimento das habilidades dos estudantes dos cursos envolvidos”, explica a coordenadora dos cursos de Gestão da UMC, Gracy Duarte.



Sobre o projeto

O programa ocorre em três etapas: seleção da área de negócio (Recursos Humanos, Processos Gerenciais, Logística, Marketing e Gestão da Qualidade), do professor-mentor para desenvolvimento de relatório prático, de estudantes voluntários e de empreendedoras interessadas em participar do projeto.

Alunos responsáveis pelos melhores trabalhos serão premiados em evento a ser realizado no auditório Manoel Bezerra de Melo. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail lilianealmeida@umc.br.

