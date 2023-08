Alunos da rede municipal vão passar por avaliação a partir da próxima semana

A partir da próxima segunda-feira (07/08), alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes participarão da segunda edição deste ano da E-Aprendi (Avaliação Municipal das Aprendizagens), elaborada pela equipe de Avaliação do Departamento Pedagógico (Deped) da Secretaria de Educação. A prova foi antecipada devido às avaliações federais e estaduais que estão previstas para os meses de outubro e novembro.

As provas para os 2º e 3º anos serão aplicadas entre os dias 7 e 18 de agosto. Já as turmas de 4º e 5º anos farão a E-Aprendi de 18 a 31 de agosto. Cada escola programará o melhor dia para esta aplicação. Pais e responsáveis devem ficar atentos ao cronograma compartilhado pela escola. É importante que os alunos não faltem na avaliação para que seja feito um retrato fiel do nível de aprendizagem dos estudantes das escolas municipais.

Os resultados da avaliação são a base para o planejamento das políticas públicas da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes destinadas a toda a rede municipal para o segundo semestre de 2023 e o ano letivo de 2024. A E-Aprendi também proporciona um levantamento específico de cada turma e de cada escola, assim, a análise e o replanejamento das equipes escolares são feitos com dados atualizados.

Desde 2021, a avaliação é um importante instrumento para o programa Aprender Mais e Ninguém pra Trás, que tem o objetivo de recompor, recuperar e ampliar as aprendizagens. A primeira edição da avaliação neste ano foi aplicada em março.

Para que a prova seja aplicada de forma eletrônica, estudantes e professores utilizam chromebooks das unidades escolares. Os alunos com deficiência contam com recursos de acessibilidade, como áudio descrição, ampliação ou diminuição de tela e contraste de cores.