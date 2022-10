Alunas pedem volta das aulas de hidroginástica gratuitas da Prefeitura

Com a concessão do uso das instalações do antigo Centro Esportivo do Socorro para o Serviço Social do Comércio (Sesc) de Mogi, várias atividades esportivas que aconteciam no local foram remanejadas para outros espaços públicos. Quase todas, porque a hidroginástica, que atendia pessoas de todas as idades no Centro Esportivo, acabou sendo suspensa. A aluna Nívea Freitas, de 55 anos, critica o fim das aulas. “Foram feitas algumas audiências públicas na época e nos foi informado que poderíamos continuar com as atividades. No entanto, quando fomos nos informar, vimos que é só quem tem a credencial”, diz Nívea. Ela acrescenta que fazia a atividade por recomendação médica e que, desde que o espaço foi cedido para o Sesc, segue sem fazer o esporte. “Todas as outras aulas que aconteciam no Centro Esportivo, como as lutas por exemplo, foram realocadas, menos a hidro, acabou que o munícipe perdeu”, lamenta.

Em nota encaminhada pela Secretaria de Comunicação, a Prefeitura confirmou que as atividades do Centro Esportivo do Socorro foram encaminhadas para outras unidades esportivas, dentro das possibilidades da cidade. A nota informa ainda que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer está em tratativas para o retorno das aulas de hidroginástica para idosos a partir dos 60 anos, até o final do mês de novembro, no Pró-Hiper.

Já o Sesc de Mogi das Cruzes informou que oferece Hidroginástica em formato de curso, com cobrança de mensalidade. As vagas são abertas primeiramente para os credenciados e depois para público em geral. Neste momento, porém, não há vagas disponíveis.

“Esclarecemos que a implantação de uma unidade do Sesc prevê o cumprimento de todas as normas e procedimentos técnicos adotados pela instituição. Neste momento, as regras de utilização vigentes em todas as unidades do Sesc no estado de São Paulo reservam o uso recreativo de suas piscinas e parques aquáticos para os comerciários com Credencial Plena válida e seus dependentes”, diz a nota.