Aluna de balé da prefeitura representa Bertioga em seletiva do Bolshoi Brasil

Dedicação e talento marcam a trajetória da jovem bailarina de Bertioga, Sofia Sousa, de 10 anos, que representou a cidade na etapa final da seletiva para a renomada Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville (SC), no domingo (1).

A jovem bailarina, integrante do Corpo de Baile e do projeto de balé da Prefeitura de Bertioga, passará uma semana realizando testes, com todas as despesas custeadas pela administração municipal.

Sofia conquistou a classificação após ser aprovada na pré-seletiva realizada em maio, na Casa da Cultura de Bertioga, que contou com 92 candidatos. Além dessa conquista, a bailarina vem se destacando em festivais, alcançando o primeiro lugar e encantando o público. Sua performance recebeu uma nota de destaque do renomado bailarino Ricardo Scheir.

“Minha expectativa está alta, e estou confiante para a seletiva devido à preparação intensa nas aulas. Sou muito grata por todo o apoio que recebi para chegar até aqui”, destacou Sofia.

Após a aprovação na pré-seletiva, foi elaborado um planejamento especial para a bailarina, inserindo-a em uma turma mais avançada, com dois treinos semanais de três horas cada.

Lia Silveira, mãe de Sofia, ressaltou a importância do suporte da Secretaria de Cultura e Lazer: “O apoio da secretaria foi fundamental para que ela pudesse participar desta seletiva e desenvolver todo o seu potencial nas aulas.”

A diretora de Cultura de Bertioga, Camila Quelhas, comentou que a participação de Sofia na seleção final é fruto da dedicação da bailarina e dos investimentos municipais na cultura e no projeto de Balé Clássico, que atende cerca de 700 alunos em cinco polos culturais.

“Sofia é uma parte essencial do nosso Corpo de Baile Municipal. Sua dedicação e talento são inegáveis, e ela tem conquistado diversos prêmios para Bertioga em festivais, sempre brilhando com notas perfeitas. Foi a aluna destaque em 2022 e 2023, e agora alcançou mais um marco incrível”, declarou Camila.