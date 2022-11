Aluna da Fatec de Mogi é premiada por projeto de combate à fome 

A estudante do curso e Agronegócio da Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes (Fatec), Simone Silotti, foi uma das vencedoras do 12º Prêmio “Josué de Castro”, que reconhece iniciativas voltadas à formulação de soluções concretas para o combate à fome e a promoção da segurança alimentar e nutricional.

O projeto “Faça um bem incrível” (#FaçaumBemINCRÍVEL), desenvolvido por Simone, em parceria com os professores Bruno Panccioni, Elias Ribeiro, Samira Reis e Carlos Damian, ficou com o terceiro lugar, na categoria pesquisa científica. A iniciativa consiste em recolher alimentos que agricultores não conseguiram vender e estão no limite da colheita e entregá-los para Organizações Não-Governamentais (ONGs) e comunidades carentes.

Parcerias públicas e privadas contribuíram para o desenvolvimento do “Faça um bem incrível”, como a Secretaria de Agricultura de Mogi, o Governo do Estado de SP, por meio da CATI, com forte apoio do seu atual diretor, Davi Rodrigues, e ainda empresas na captação dos recursos e cooperativas locais, com foco no trabalho em rede.

Simone explica que o projeto vai além do combate à fome e à desnutrição. Objetiva apoiar a agricultura familiar e de pequeno porte, focando sua atuação no combate ao desperdício de alimentos no campo – mitigando seus efeitos nas mudanças climáticas, e contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável, o combate ao êxodo rural, apoio a mulher rural e combate às desigualdades sociais fortemente presentes no campo.

“Tenho muita gratidão à Fatec de Mogi por ter me apoiado desde o começo. Fico feliz com a premiação, é um incentivo, sinaliza que o projeto está no caminho certo”, comentou Simone. Esta não é a primeira conquista da aluna, que também é produtora rural. Entre outros prêmios, ela foi eleita pela Forbes Brasil entre as “100 Mulheres Poderosas do Agro”.