Alto Tietê possui vagas abertas pelo Sebrae-SP para Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX)

O Sebrae-SP, por meio da Faculdade Sebrae, em parceriacom a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) estão com inscrições abertas para empresas interessadas em participar do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) – focado em pequenos negócios que desejam exportar seus produtos. Ao todo são 1.825 vagas distribuídas para a Capital Paulista e nas regiões do Grande ABC, Osasco, Guarulhos, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São José dos Campos, Guaratinguetá, Baixada Santista, e principalmente no Alto Tietê, onde possuem cem vagas em aberto. As inscrições podem ser feitas pelo link (https://forms.office.com/r/R0SKYPR4xr).

O PEIEX tem duração de 24 meses e é uma iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) que atua para promover a exportação de produtos e serviços brasileiros e atrair investimentos externos para o Brasil. O programa oferece atendimento técnico especializado; diagnóstico de prontidão para a exportação; capacitações específicas relacionadas ao comércio exterior; e recomendações técnicas e gerenciais.

Para participar do programa é necessário ter CNPJ ativo, atividade produtiva (exceto comércio), interesse em exportar e um produto ou serviço exportável. Além disso, é preciso também ter condição de aumentar sua produção para atender clientes internacionais, disponibilidade de adaptação de produtos e serviços e implementar melhorias em sua gestão. Ter recursos financeiros para investir na internacionalização da empresa e perspectiva de iniciar suas exportações ou abertura de operação no exterior em até dois anos também são itens importantes.

Mais informações podem ser obtidas pelo: (11) 4723-4510, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

