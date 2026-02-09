Alto Tietê forma segunda turma de guias de turismo em parceria com o Senac

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) e o Senac Guarulhos celebraram, na quarta-feira (28/1), a formatura de 19 alunos da 2ª turma do curso Técnico em Guia de Turismo, iniciativa que já formou 38 estudantes desde o início do programa em 2023. Voltada ao fortalecimento do setor turístico do Alto Tietê, a ação representa um investimento de R$1 milhão e deve ser ampliada com novas capacitações à população. Durante o curso, os participantes aprenderam a elaborar roteiros turísticos, mediar a relação entre visitantes, comunidade e prestadores de serviços e fornecer informações turísticas nos contextos local e regional.

A cerimônia contou com a presença do secretário executivo do Consórcio, Adriano Leite; do coordenador da Câmara Técnica de Turismo do consórcio e secretário de Cultura e Turismo de Guararema, Mateus Sartori; da professora do curso, Raquel Medeiro Lopez; e do coordenador de Área do Senac Guarulhos, Leonardo Correa Puerta. Sartori ressaltou a importância econômica e social do turismo: “O turismo é uma área crescente e corresponde por cerca de 10% do PIB do Estado de São Paulo. O Alto Tietê é um território com enorme capacidade para atuar e viver do turismo. Para muitos, esta é a primeira formação profissional, um primeiro passo que exige coragem e dedicação”.

Representando o Condemat+, Adriano Leite destacou a relevância da formação: “O Alto Tietê é um destino turístico próximo à capital, com potencial diversificado, mas ainda com carência de guias da própria região. Então, essa parceria representa uma grande oportunidade e vai prosperar ainda mais com a expectativa de ampliação para cursos inéditos. Em breve, iniciaremos as inscrições e a divulgação completa, mas será uma novidade importante e uma alegria enorme para nós transformarmos vidas.”

Entre os formandos está Antônio do Prado, de Salesópolis, que aos 62 anos participou de sua primeira formatura. “Atualmente sou monitor ambiental no Parque Estadual Serra do Mar e essa formação técnica vai me ajudar muito no trabalho. O curso foi uma experiência incrível, tanto em sala de aula como nas viagens, contando com uma equipe excelente. Agradeço de coração ao Condemat+ e ao Senac Guarulhos”, afirmou.

Programa gratuito qualifica profissionais e fortalece o turismo regional