Altar Cozinha Ancestral promove Jantar dos Orixás

A chef Carmem Virginia, do Altar Cozinha Ancestral, e o chef Rodrigo Freire, do restaurante Preto Cozinha, se unem em uma noite de muito sabor, trazendo à mesa uma experiência única que combina a riqueza da culinária ancestral com a inovação do afro-futurismo. No dia 19 de abril, às 20h, no Altar Cozinha Ancestral, você está convidado a participar desse encontro de axé que promete encantar todos os sentidos.

“Estamos muito animados para receber todos vocês neste evento especial que celebra nossas raízes e nossa visão de futuro”, diz a chef Carmem Virginia.

O menu de 7 etapas, inspirado nos orixás, promove uma viagem sensorial única, que pode ser harmonizada ou não, conforme sua preferência.

Exu: Tartar de carne de sol, com gema curada de codorna e fatia de pão delícia.

Ogun: Espetinho de barriga de porco, com melado de pimenta e farofinha de amendoim, com coentro e damasco.

Ossain: Salada de chuchu.

Logunedé: Terra e mar, com farofa centenária.

Oxum: Arroz de xinxim, com farofa de banana da terra.

Xangô e Iansã: Caruru de rabada.

Iemanjá e Omolú: Raspadinha de biribiri, com hortelã e safadinha.

Ibejis: Cafés e bobagens.

Para Dona Carmém Virginia, este será um evento memorável, onde a tradição se encontra com a inovação, e cada prato contando uma história de origens e sonhos para o futuro.

Serviço

Jantar dos Orixás

Local: Altar Cozinha Ancestral, R. Medeiros de Albuquerque, 270 – Jardim das Bandeiras, São Paulo – SP

Horário: A partir das 18h30

Ingressos: As entradas custam a partir de R$ 350 e estão a venda no site