Almoço italiano em prol da 413ª Festa do Divino de Mogi das Cruzes será neste domingo (26)

Ainda há convites à venda para o “Almoço Italiano – Sabor & Solidariedade”, que será realizado neste domingo (26), em prol da 413ª edição da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, que ocorrerá em maio de 2026. Promovido pelos Festeiros e Capitães de Mastro, respectivamente, Ricardo Medina Alvarez e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina e Maurício de Lima Ramos e Tavane Prado Rodrigues Ramos, o evento será realizado no Salão Social do Clube de Campo, das 12h às 16h, e promete reunir boa comida, música e solidariedade em um ambiente acolhedor e festivo.

Com um buffet assinado por Valdir Stilihano (e equipe), o almoço trará o melhor da gastronomia italiana, perfeita para um domingo em família. Para animar o público, haverá música ao vivo com o grupo Família Andrade, que irá garantir uma trilha sonora agradável para acompanhar o cardápio típico.

O valor do convite é R$80 e crianças até seis anos têm entrada gratuita (sem cadeira reservada). No cardápio, há três tipos de massas (farfalle, penne e spaghetti) acompanhadas de quatro opções de molhos: ao sugo, bolonhesa, quatro queijos e rosé. Além disso, o menu inclui dois tipos de risotos: alho-poró e calabresa.

“É uma ótima oportunidade para saborear um delicioso prato italiano, curtir boa música e contribuir com a continuidade dessa importante tradição da Cidade. Participe e fortaleça, com sua presença, a tradição e a fé que mantêm viva a Festa do Divino Espírito Santo!”, diz o Festeiro Ricardo.

O almoço tem como objetivo angariar fundos para a festividade religiosa e folclórica, cujos preparativos seguem a todo vapor, sob a organização dos Festeiros e Capitães de Mastro.

No próximo ano, a Festa do Divino será realizada de 14 de maio a 24 de maio de 2026, com o tema “Divino Espírito Santo, fazei de nós mensageiros da vossa Paz”.

As reservas de convites podem ser feitas pelo telefone (11) 94775-8945, com Ricardo Medina.

