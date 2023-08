Ale Duarte é uma das atrações do programa Acredite, da Rede Vida, desta sexta

A cantora e compositora Ale Duarte, com forte atuação na Região do Alto Tietê, participa do programa Acredite, da Rede Vida, que vai ao ar nesta sexta-feira (1º). A atração, apresentada por Dunga, cantor, missionário e pregador, começa às 20h30. O produtor musical e multi-instrumentista Boy Gethsemane (precursor do rock católico), que já fez trabalhos com a cantora, também participa do programa.

No programa, Ale Duarte vai interpretar a música “Oração de São Francisco”, gravada com o apresentador Dunga e com o padre Antonio Maria, sob a produção de Boy. Além disso, ela irá falar mais sobre o seu trabalho na área musical, iniciado há 30 anos.

Nascida em São Paulo, veio morar em Mogi das Cruzes, quando a família se mudou para a Cidade. Ela tinha apenas 10 meses. “Foi em Mogi que dei os meus primeiros passos, cresci, estudei e fiz a Primeira Comunhão e a Crisma. Comecei a cantar aos 11 anos, com as catequistas da Catedral de Sant´Ana, na época: Terezinha Fukunaro, Marisa e Fátima da Silva (in memorian). Logo, comecei a participar dos grupos de oração e em missas em quase toda a Diocese de Mogi das Cruzes”, relembra, com carinho, Ale Duarte.

Psicopedagoga, mestranda em Ciências da Educação e vice-diretora da EMEB Padre Eustáquio, em Poá, onde reside atualmente, Ale Duarte é casada com o advogado e músico Juliano Duarte, há 20 anos. É mãe do Rafael, de 19 anos, e da Paula, de 17 anos.

Ale Duarte participa ativamente cantando nas missas dominicais na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, também em Poá, e em outros locais, sempre que convidada. Além disso, canta em casamentos e eventos, como programas de TV, podcasts, etc. “Canto, principalmente, músicas de evangelização católicas, como ‘Mãe do Novo Caminho’, que gravei com o Padre Antonio Maria; ‘Filho Amado’, gravada com Emanuel Stênio, missionário da Comunidade Canção Nova; e ‘Oração de São Francisco’. Agora, estou lançando minha primeira música católica solo ‘Forte e Poderoso’, também com a produção musical do multi-instrumentista Boy. Fora estas canções, tive a oportunidade de gravar duas músicas seculares: uma com a banda mogiana The Steakholders, ‘Rock do Roque’, em homenagem ao Roque do SBT, e uma canção autoral, intitulada ‘Ilhabela, Capital da Vela’”, pontua a cantora.

Além dos trabalhos mencionados por Ale Duarte, em 2020, ela cantou na abertura da exposição “Hebe Forever”, no Shopping Morumbi, em São Paulo, ao lado do maestro Eduardo Lages e do padre Antonio Maria. “Foi neste evento que surgiu o convite para cantar no ‘Café com Selinho’, do Marcelo Camargo, filho da Hebe Camargo, em Caraguatatuba. Na oportunidade, tive a honra de cantar com Silvio Brito. E, em dezembro de 2022, me apresentei no Teatro Municipal de Caraguatatuba, também com o padre Antonio Maria, num Especial de Natal”, finaliza a cantora.

Acompanhe o trabalho da cantora Ale Duarte nas seguintes redes sociais:

YouTube: https://www.youtube.com/@AleDuarteOficial

Instagram: @aleduarte.oficial