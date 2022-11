Al Mahata prepara novidades para 2023

O restaurante Al Mahata Comida Árabe, conhecido pelas delícias da gastronomia árabe, já está pensando nas novidades para 2023. A casa passará a servir a partir do ano que vem peixe assado, incrementando assim ainda mais o cardápio.

Além disso, o restaurante acrescentou outras novidades ao menu: suco de romã, importado do Líbano, damasco e de tamarindo. O sócio-proprietário Qades Taha destaca ainda o pão árabe caseiro do estabelecimento e os drinks diferenciados. “Vamos trazer também novos pratos para os nossos clientes, sobretudo da gastronomia palestina e iraquiana”, conta Qades.

O restaurante também é conhecido pelas suas festas árabes, com danças típicas e música. E, nesta sexta, 11, a partir das 19h, o Al Mahata terá apresentação de dança do ventre com Gabriela Zalak e música ao vivo com Abdallah Zawit.

A casa trabalha com o tradicional rodízio, de terça a sábado, das 18h às 23h e aos domingos, das 11h às 15h, com várias iguarias árabes, como homus, charuto, coalhada ou babaganoush. O restaurante também oferece opções vegetarianas e veganas, além dos beirutes tradicionais, tabule, pastas, mjadra, kabab, arais, kibe cru e as esfihas.

O espaço abre de terça a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, o funcionamento é das 11h às 15h.

Al Mahata Comida Árabe

Rua José Urbano Sanches, 549 – Vila Oliveira

Tel: 4796-1239

Instagram: @almahataarabe