Agenda | Edição 1433

Dewa Music Therapy

Em comemoração aos 16 anos da marca Dewa, a “Dewa Music Therapy” recebe neste sábado a banda Monny & os Marianos, para uma noite com o melhor do rock and roll regado de boas vibrações e qualidade musical. Na próxima quinta o quarteto Junior Castro leva para a casa um show com brasilidades para anunciar o lançamento das novas estampas da marca. Os ingressos podem ser adquiridos no What’s app 11 98342-9520.

Data: 28/3 (sábado) e 2 /4 a partir das 20 horas

Entrada: a partir de R$30

Oficina de Dança

O Galpão Arthur Netto promove também no sábado a oficina “Rebolada”. Nela, a atriz e arte-educadora Vivien Gomes promoverá uma aula sobre como soltar o corpo, destravar o quadril, numa experiência leve e acolhedora, despertando nas mulheres uma conexão com o próprio corpo. A oficina faz parte do Projeto Mulheres em Cena, em comemoração ao mês da mulher.

Data: 28/3 (sábado) às 10 horas

Entrada gratuita



“Me Inspiro Nelas”

Dentro do mesmo projeto, o Galpão recebe ainda o show “UKEMANA – Me Inspiro Nelas”, um tributo às vozes femininas que marcaram gerações, transformando a arte em território de resistência e beleza.

Data: 29/3 às 17 horas

Ingressos: R$30 no Sympla

Pano pra Manga no Sesc

A atriz e palhaça Geisa Helena apresenta no Sesc Mogi em abril o número circensa “Pano pra Manga”. Nela, a personagem Chiquita chega em seu ambiente de trabalho, e na companhia de seu amigo, com muito humor, busca vencer o medo. A apresentação faz parte do Festival Diversa, evento conhecido por dar voz às mulheres nas artes.

Data: 5/4 às 15 horas

Entrada gratuita

Circo nos Bairros

Neste sábado a Cia Mina do Riso dá início ao projeto itinerante: “Circo Brincante das Minas Nos Bairros”. No roteiro da trupe estão: Vila Jundiaí, Estação de Sabaúna, Taiaçupeba, e Jardim São Pedro. O espetáculo promete levar para os bairros de Mogi das Cruzes a garantia de muitas gargalhadas.

Datas: 28/3 (sábado) Vila Jundiaí às 14 horas; 4/4 (sábado) Estação de Sabaúna às 15 horas; 10/4 (sexta) em Taiaçupeba às 18h30; e 11/4 (sábado) no Jardim São Pedro às 11horas

Evento gratuito

Tatiana Valente é jornalista e editora do www.falandoemsol.com.br e finalista da 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música e embaixadora do WME 2025