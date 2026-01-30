Agenda | Edição 1425

Pré- Carnaval no Patteo

No sábado, acontece o Pré-Carnaval no Patteo Urupema. A folia promete tomar conta do shopping, com bandinha ao vivo, pintura facial, pipoca, algodão-doce e desfile de fantasias para a garotada. O evento é para crianças de até 12 anos.

Data: 7/2

Evento gratuito

Carnaval em Guararema

A cidade de Guararema preparou uma programação especial para os dias de folia. Neste fim de semana, o Complexo Esportivo “Paulo Geanetti Machado” receberá a 8ª edição do Concurso de Marchinhas Carnavalescas, e, no domingo, o Pré-carnaval com os Blocos de Guararema. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, os foliões poderão curtir os tradicionais cortejos de blocos.

Datas: de 7 a 17/2

Evento aberto ao público

Folia no Norival

Prometendo trazer de volta os carnavais de outras épocas, a Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco” realizará o seu Pré-Carnaval no Norival Bar, no Parque Monte Líbano. O evento pede que o público use fantasia, resgatando a tradição da data. O convite individual dá direito a um buffet de comida de boteco e a uma caipirinha de limão. DJ Grande será o responsável pela trilha da festa.

Data: 8/2 (domingo) às 18 horas

Ingresso: R$100

No Clube de Campo

A sexta-feira de Carnaval é marcada pelo tradicional baile “Abre Alas” no Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Anderson Cici & Band prometem levar energia para a pista e promover muita dança para os mogianos no Salão Wilson Cury. Os foliões poderão participar ainda de um concurso de fantasia, além de desfrutar de um buffet especial.

Data: 13/2 às 21 horas

Ingressos: Associados: R$175; não associados: R$275

Filhos de Yayá

A Roça Chic, no bairro do Shangai, será o ponto de concentração do recém-nascido Bloco Filhos de Yayá. O bloco carnavalesco nasceu como uma manifestação popular que une carnaval, memória, identidade e resistência cultural. Inspirado na figura histórica de Dona Yayá, mogiana que se tornou símbolo de coragem, autonomia e resistência em um tempo em que mulheres que tinham personalidade eram silenciadas.

Data: 15 de fevereiro (domingo) às 16 horas

Evento gratuito

