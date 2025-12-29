Agenda | Edição 1422

Festival Encantado em Guararema

Até o dia 4 de janeiro será possível encontrar diversão na cidade vizinha a Mogi. Neste período, a Prefeitura de Guararema realiza o Festival Encantado de Guararema. O evento consiste em dois espaços gastronômicos decorados com motivos natalinos e música ao vivo. Os locais escolhidos para o festival são: o estacionamento do Recanto do Américo (Pau D’Alho) e o Parque de Lazer “Professora Deoclésia de Almeida Mello”. Nos locais, o público encontra, além da boa música com artistas locais e entrada gratuita, o melhor da gastronomia local a partir das 18 horas, às quintas e sextas-feiras; e a partir das 12 horas, aos sábados e domingos. Além disso, a Feira Trama, Cor & Arte, funcionará com exposição e venda de itens diversos no Museu Estação Ferroviária.

Data: quintas e sextas (a partir das 18 horas), sábados e domingos (a partir das 12 horas)

Evento gratuito

Zootopia 2 no Cinemark

Uma boa opção para as férias da garotada é conferir o filme “Zootopia 2” em Cartaz no Cinemark. No filme, os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta para mais uma aventura pela grande metrópole animal de Zootopia, quando são surpreendidos por uma ordem do Chefe Bogo: dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise. A união da dupla é colocada em prova quando surge um mistério ligado ao misterioso e venenoso réptil Gary De’Snake.

Datas: conferir horários no site: https://www.cinemark.com.br

Ingressos: a partir de R$14

Classificação: seis anos

Angela Diniz: Assinada e Condenada

A minissérie, exibida pela plataforma HBO Max, narra a história real de Ângela Diniz, uma socialite assassinada a tiros por seu então companheiro, Doca Street, em Búzios. O crime chocou o Brasil e gerou um dos julgamentos mais midiáticos da história, que inicialmente resultou em uma pena branda para Doca. Porém, a pressão popular e a mobilização de movimentos feministas levaram a um novo julgamento e a uma condenação mais rigorosa, tornando o caso um marco na luta pelos direitos das mulheres.

Onde assistir: na HBO Max

Tatiana Valente é jornalista e editora do www.falandoemsol.com.br ; finalista da 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música, e embaixadora do WME 2025.