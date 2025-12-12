Agenda | Edição 1420

Feira Natalina

A Ciranda Feira Popular realiza no sábado a Feira Natalina. O evento acontece na Rua Paulo Frontin, 365, no Centro de Mogi das Cruzes, reunindo opções de presentes únicos, como artes manuais, cosméticos artesanais, produtos agroecológicos e comidas preparadas de forma artesanal. Segundo Ana Paula do Amaral, coordenadora do Coletivo Ciranda, a Feira Natalina representa o fortalecimento da economia solidária e do trabalho das mulheres artesãs e agricultoras da região. A programação também contará com atração musical, visando valorizar artistas locais e independentes.

Data: 13/12 das 10 às 16 horas

Canções Brasileiras

O Sesc Mogi das Cruzes receberá espetáculo “Canções Brasileiras”, que reúne o cantor Mateus Sartori e o pianista Maestro Niquinho em um concerto dedicado aos grandes clássicos da música popular brasileira. O repertório abrange composições de nomes essenciais da canção brasileira, como Chico Buarque, Pixinguinha, Sivuca, João de Barro, Milton Nascimento, Márcio Borges, Lô Borges, João Bosco, Aldir Blanc e Ary Barroso. Entre as músicas interpretadas estão “João e Maria”, “Clube da Esquina nº 2”, “O Bêbado e a Equilibrista” e “Aquarela do Brasil”. O concerto terá ainda a participação especial dos músicos Guilherme Ribeiro (acordeon) e Fernando Baeta.

Data: 18/12 às 20 horas

Entrada gratuita

Festival Sobrevivências

O Espaço Núcleo recebe neste domingo, encerrando o Festival Sobrevivências “Casa Corpo Memória: Onde o Teatro encontra a Ancestralidade”. Este é o trabalho de finalização da oficina de teatro Teatro & Ancestralidade, um encontro cênico nascido da escuta, da presença e das histórias que atravessam cada participante. O espetáculo propõe uma travessia entre corpo, memória e território.

Data: 14/12 às 17h30

Entrada Gratuita

Bronzes e Cristais No Sesc

A Cia Travessias Escênicas apresenta um espetáculo de meias máscaras expressivas que revela a convivência de duas senhoras, Carmen e Leonor, em razão de uma festa. A peça traz uma reflexão sobre a solidão e companheirismo feminino na velhice.

Data: 19/12 às 20 horas

Entrada Gratuita

Tatiana Valente é jornalista e editora do www.falandoemsol.com.br e finalista da 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música e embaixadora do WME 2025.