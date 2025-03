Agenda | Edição 1380

Mês das Mulheres no Galpão

Para celebrar o mês das mulheres, o Galpão Arthur Netto será sede do “Mulheres em Cena”, com uma programação especial para o público feminino. No sábado (8), Bia Mello apresentará o Especial Rita Lee, celebrando a obra da compositora, e contará com a participação especial de Gaby Novais e de Aline Chiaradia.

Data : 08/03 (sábado) às 19h30

Ingressos: R$ 30

Teatro

Ainda dentro do Projeto “Mulheres em Cena”, a atriz Ana Clara Rotta leva para o Galpão a peça “A Queda”. Nela, a Palhaça Lili faz uma contação das histórias trágicas que viveu com os homens de sua vida. Uma tragédia que traz reflexões sobre os dias atuais.

Datas: 15/03 (sábado) às 20h30; 16/03 (domingo) às 19 horas

Ingressos: R$20

Exposição

A Pinacoteca de Mogi das Cruzes receberá a exposição “Carolina: Cores e Colagens”. Criada por alunos da Escola Estadual Historiador Isaac Grinberg, sob a orientação da professora Thayná Alves, a exposição é uma homenagem para a escritora Carolina Maria de Jesus, celebrando a educação como ferramenta de transformação social.

Datas: de 8/03 a 10 /05, terça a sexta das 9h às 17h; sábados das 9h às 13h

Entrada gratuita

Mulheres no Rock

Para celebrar o mês da mulher no Sesc Mogi, a banda Monny e os Marianos traz uma experiência única com um repertório que celebra as vozes do Rock Nacional e Internacional, que transita entre as décadas de 1960 a 2010.

Data: 13/03 (quinta) às 20h

Evento gratuito

Casa do Hip Hop

A Casa do Hip Hop estará de volta em suas atividades. Serão abertas 250 vagas para oficinas gratuitas de breaking, danças urbanas, DJ, MC, grafitti, e as inscrições irão até o dia 12 de março. As inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.

Mais informações no telefone 4798-6900

Poetas em Pauta

O Casarão do Carmo receberá um sarau emocionante em tributo à professora e poeta mogiana Nyssia Freitas, celebrando sua contribuição para a literatura. A noite contará com declamações e reflexões sobre sua obra, reunindo escritores, artistas e admiradores.

Data: 19/03 (quarta-feira) às 19 horas

Entrada gratuita

Tatiana Valente é jornalista e editora do www.falandoemsol.com.br; finalista da 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música e embaixadora do WME 2024.