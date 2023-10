Adotando práticas ESG, Grupo Omint evita que 20 toneladas de lixo sejam descartadas de forma incorreta

As questões ambientais estão cada vez mais presentes na agenda das empresas, que buscam formas de reduzir seus impactos e contribuir para a sustentabilidade do planeta. O lixo é um dos temas de maior evidência, afinal, a produção de resíduos sólidos aumenta a cada ano, devido ao consumo excessivo e ao descarte inadequado.

“A Omint tem o compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental. Por isso, investimos na implantação de um novo modelo de descarte de lixo em parceria com a Musa, empresa brasileira de tecnologia focada no desenvolvimento de uma solução inovadora de gestão de resíduos”, explica Eduardo Octaviano, Diretor Financeiro e Administrativo da Omint.

Entre fevereiro e julho de 2023, por exemplo, a Omint coletou e destinou de forma correta mais de 20 toneladas de resíduos, sendo 8.971,29 quilos de lixo orgânico, 6.877,17 recicláveis e 4.572,81 de outros tipos. Todo o volume coletado foi direcionado para segregação e beneficiamento em empresas e cooperativas especialistas no tratamento de cada tipo, para que 100% possam ser reutilizados.

O resíduo coletado na Omint foi transformado em 3,5 toneladas de adubo orgânico, 6,8 toneladas de combustível energético e quase 7 toneladas de materiais recicláveis. Outro ponto importante é que, nesse processo, a empresa compensou a emissão de mais de 30 toneladas de CO2, o mesmo volume que um carro gera ao percorrer mais de 160 mil quilômetros; e economizou 73m³ de espaço em aterro sanitário, o que representa 250 geladeiras colocadas lado a lado.

Com a rastreabilidade e tecnologia da solução Musa, foi possível realizar o levantamento dos dados de impacto, como quantidade coletada e transformada, espaço economizado em aterro e CO2 compensado. “Queremos contribuir para a preservação dos recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde atuamos. Além de gerar valor para os nossos clientes, acionistas, colaboradores e para a sociedade em geral”, explica Cícero Barreto, Diretor Comercial e de Marketing do Grupo Omint.

Para que esse resultado fosse possível, a Omint, em parceria com a Musa, desenvolveu diversas ações para conscientização dos colaboradores e orientação sobre a forma correta de descarte dos resíduos. Além de realizar treinamentos e comunicações direcionadas. “Presamos pela sustentabilidade do nosso negócio e queremos entregar sempre o melhor aos nossos clientes e parceiros entendendo sempre nossa missão social”, finaliza Octaviano.

Outras ações

O Grupo Omint também tem parceria com a Cruz de Malta há mais de 15 anos; realiza ações sociais como doação de kits de higiene pessoal para mulheres em situação de rua, arrecadação de lenços e bijuterias para a Instituição Amor em Mechas e campanha do agasalho para Instituição Anjos da Noite, entre outros.

Também é realizado o tratamento de toda a água e resíduos antes de dispensá-los. Na Clínica Omint Odonto e Estética, por exemplo, existe um tanque que recolhe os resíduos líquidos dos pacientes, durante os tratamentos odontológicos, para que esse refugo seja descartado no sistema de saneamento básico já tratado.

Sobre a Musa

A Musa é uma empresa brasileira de tecnologia, que opera há cerca de 33 meses na cidade de São Paulo e já é responsável pelo gerenciamento de mais de 1.6% de todo o mercado de resíduo não residencial da Cidade. A solução de serviço de gerenciamento de resíduos conecta geradores, transportadores, recicladores e a indústria, através de tecnologia e rastreabilidade, garantindo 100% de reuso para todos os resíduos.