Adolescentes do Projeto Doce Lar visitam Câmara de Mogi das Cruzes e apresentam demandas do bairro Vila Brasileira

A coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes, projeto da Associação Beneficente Doce Lar, Fernanda Nunes Morteiro, liderou uma ação que levou um grupo de adolescentes atendidos pela instituição à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, na manhã da terça-feira (24). A visita teve como objetivo apresentar demandas para a melhoria do bairro Vila Brasileira, onde vivem, além de promover a cidadania e conscientizar os jovens sobre a importância das políticas públicas e o funcionamento do Legislativo.

O trabalho do Projeto Doce Lar começou há algumas semanas, quando os adolescentes, de 10 anos a 17 anos, foram orientados a elaborar um diagnóstico detalhado dos principais desafios enfrentados no bairro. Entre os problemas identificados estão a ausência de áreas de lazer, iluminação pública inadequada, falta de equipamentos de saúde, saneamento básico, ausência de uma biblioteca e questões de segurança.

Com base nesse levantamento, eles construíram uma maquete de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), uma das necessidades mais urgentes da região, e produziram um dossiê fotográfico que documenta as dificuldades enfrentadas pelos moradores. Esse material foi apresentado por um grupo de 19 atendidos pela instituição durante a visita à Câmara, com o intuito de discutir as demandas e buscar apoio para sua resolução.

Na visita, os adolescentes foram recebidos pelo assessor da presidência, Wellington Santos, que os guiou pela Casa de Leis. Eles tiveram a oportunidade de conhecer o plenário, onde ocorrem as sessões legislativas. Alguns deles demonstraram o desejo de, no futuro, ocuparem cadeiras no Legislativo, refletindo o impacto positivo e transformador da ação. “Foi extremamente gratificante ver como eles se sentiram valorizados e empoderados ao serem ouvidos pelos representantes da cidade. Todos voltaram com um novo olhar sobre a importância de seu papel como cidadãos ativos”, avaliou a coordenadora.

O grupo foi, em seguida, recebido pelo presidente da Câmara, Francimário Vieira de Macedo, que ouviu as demandas apresentadas por eles e se comprometeu a ajudar nas questões mais imediatas, como a instalação de lombadas e a melhoria da iluminação nas vias do bairro.

Fernanda ressaltou que o projeto não apenas trabalha a educação e os pilares sociais, mas também os aproxima das políticas públicas e do território onde vivem. Segundo ela, a ação visa estimular o protagonismo juvenil e a conscientização sobre questões sociais, oferecendo aos jovens a chance de discutir temas relevantes para a comunidade e fortalecer o senso de responsabilidade social e autonomia.

A coordenadora também destacou que muitos dos jovens atendidos pelo projeto vêm de famílias carentes, com pouca informação sobre o papel dos gestores públicos, tornando essa experiência ainda mais significativa. “Na volta para casa, todos comentavam sobre o que fariam se fossem vereadores ou prefeitos. Eles voltaram engajados e com um novo olhar sobre a política e com certeza isso refletirá em suas casas”, destacou Fernanda, que ressaltou a intenção de dar continuidade ao projeto e promover novos encontros com os vereadores.

A ação na Câmara Municipal representa um importante passo no fortalecimento do vínculo entre os jovens e o poder público, destacando a voz da juventude nas decisões que impactam diretamente suas vidas e seu futuro. Fernanda frisou que a devolutiva positiva do presidente da Casa reforçou nos alunos a importância da cidadania e da participação política.

