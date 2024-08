Adoção de pets e encontro com personagens caninos no Mogi Shopping

Cães e gatos, que estão sob os cuidados de protetores independentes, poderão ser adotados no próximo sábado

No sábado (31), o Mogi Shopping promoverá adoção pet, em parceria com a PetGatô, das 12h às 18h, na entrada da Kalunga. A garotada também se divertirá com a presença de personagens inspirados na Patrulha Canina.

O intuito é que cães e gatos sob os cuidados da entidade, que reúne protetores independentes, sejam resgatados por uma família, de forma responsável.

Os animais adultos estão castrados e vacinados. Os filhotes receberam vacina e já sairão do evento com data marcada para a castração, sem despesa alguma para os adotantes.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar os documentos pessoais e passar por uma entrevista, no local, com os voluntários da PetGatô, para que seja feito o acompanhamento da adaptação do animal no novo lar.

Para aqueles que pretendem adotar gatos, a entidade pede que, se possível, compareçam ao evento com a caixa de transporte, para maior segurança do animal.

Visitantes do Mogi Shopping também poderão participar de um divertido encontro com os personagens inspirados na Patrulha Canina. A partir das 14 horas, eles participarão de sessão de fotos com os fãs, em espaço em frente à Hi Happy.

A atividade é gratuita, mas para participar é necessário resgatar o cupom, que será liberado no dia e horário do evento, por meio do aplicativo do Mogi Shopping.

Pet friendly

O Mogi Shopping apoia a causa animal com incentivo à adoção com eventos como este em parceria com protetores, ONGs, órgãos públicos, bem como por meio de campanhas de arrecadação de ração e outros itens.

Além do compromisso social, o empreendimento é pet friendly, ou seja, os animais são bem-vindos em passeios pelo centro de compras com seus tutores.

O shopping conta, inclusive, com uma Praça de Alimentação Pet, onde os clientes podem fazer a refeição, confortavelmente, acompanhados de seus bichinhos de estimação.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Mais informações pelo site (www.mogishopping.com.br), redes sociais (@mogishopping), aplicativo do Mogi Shopping, ou pelo telefone (11) 4798-8800.

A adoção começa às 12h, e a Patrulha Canina, às 14h.