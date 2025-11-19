Adesão ao programa Sócio Guerreiro do Mogi Basquete é prorrogada com valores promocionais

O Mogi Basquete anuncia a prorrogação do período de adesão ao programa de sócio-torcedor ’Sócio Guerreiro’, mantendo por mais tempo os valores promocionais que têm incentivado a participação da torcida na temporada do NBB CAIXA. A decisão foi tomada após a grande procura e o interesse crescente dos mogianos em fazer parte do projeto, que reforça a importância do torcedor no dia a dia do clube.

Com seis modalidades acessíveis, o Sócio Guerreiro oferece benefícios que aproximam o público do time, como descontos em ingressos, vantagens exclusivas nos dias de jogo, até 30% off em produtos oficiais e a participação em ações exclusivas promovidas pelo clube, que fortalecem ainda mais a relação entre time e torcedor. Entre os planos disponíveis estão o 6º Jogador, a partir de R$30 por ano, o Rebote, por R$50, o Chuá, por R$90, o Triplo Duplo, plano familiar por R$190, além do Cestinha, voltado para a arquibancada VIP, por R$250 anuais, e o Executivo, para os torcedores que desejam participação política no clube.

Com a prorrogação, os torcedores ganham mais tempo para aproveitar os valores promocionais antes do reajuste. Para o clube, a extensão do prazo reforça o compromisso de fortalecer o vínculo com a torcida e ampliar a base de apoiadores que ajudam a sustentar o projeto esportivo ao longo da temporada. Segundo a diretoria, o objetivo é facilitar o acesso e incentivar cada vez mais a presença do público no Hugão, tornando a atmosfera dos jogos ainda mais vibrante.

A adesão ao Sócio Guerreiro pode ser feita diretamente pela plataforma oficial de ingressos, no site mogibasquete.eleventickets.com, onde os torcedores encontram todos os planos, detalhes de cada categoria e as vantagens incluídas. O Mogi Basquete reforça que esta é uma oportunidade para que mais mogianos se tornem parte ativa do clube, apoiando dentro e fora de quadra e fortalecendo a tradição da cidade no basquete nacional.

Atualmente, os mogianos ocupam a 3ª colocação do campeonato brasileiro, brigando pelas primeiras posições da tabela, com sete vitórias em nove partidas disputadas. O próximo compromisso da equipe será nesta sexta-feira (21), às 20h, diante do União Corinthians, no ginásio Hugo Ramos.

Crédito: Wilian Oliveira

A adesão ao Sócio Guerreiro pode ser feita na plataforma oficial de ingressos