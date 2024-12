Ademob ofecere os móveis planejados com excelência

Loja de móveis planejados prioriza design exclusivo

Há três anos, Mogi das Cruzes possui um local que oferece o melhor em móveis planejados para a cidade e região: a Ademob.

Fundada por Edemir Dias de Oliveira e Fabrício Amaro de Lima, os sócios contam que a experiência deles diante do mercado fez com que pensassem sobre a necessidade que o cliente possuía quando desejava deixar a sua casa ainda mais charmosa e personalizada.

Com a ideia de unir as suas experiências na área, design exclusivo, funcionalidade e alta qualidade, a Ademob Móveis Planejados oferece sofisticação, atendendo aos sonhos de cada cliente com excelência.

Para Edemir, que possui 30 anos no mercado de vendas de móveis planejados, o grande diferencial da sua loja é o menor prazo de entrega, acessórios exclusivos e, principalmente, a garantia de dez anos pela fábrica: “O importante é o cliente sair satisfeito com a sua compra e deixar a sua residência ainda mais bonita”.

A Ademob planeja os móveis com exclusividade, praticidade e eficiência, transformando a casa de quem a procura. “O cliente que nos procura, merece algo exclusivo, e ter um móvel planejado é a melhor forma para mostrar isso. Imagine poder entrar na sala de estar ou na cozinha com os móveis que você sempre sonhou, não é mesmo?”, enfatiza Edemir.

“Somos uma loja de planejados High End, e nossa equipe é formada por especialistas que criam soluções únicas que combinam elegância, sofisticação e funcionalidade com matéria-prima de alta qualidade”, ressalta o sócio, ao dizer que o carro-chefe da loja são as cozinhas.

DESTAQUE:

Ademob Móveis Planejados Ltda

Rua Cel. Cardoso Siqueira, nº 1740, Vila Oliveira, Mogi das Cruzes

Telefone: (11) 94135-1336

Site: https://ademob.com.br/

Foto 1 – Cozinhas representam a Ademob

Foto 2 – Edemir e Fabrício possuem experiência para deixar a sua casa ainda mais personalizada