Ademob: Móveis planejados sob medida

Representante oficial da Boa Vista Planejados em Mogi das Cruzes, a Ademob se destaca pelos móveis planejados com diferenciais notáveis para ambientes residenciais e corporativos. Quando se trata de ambientes residenciais e comerciais, um dos principais benefícios dos móveis planejados é a personalização. Com eles, é possível criar projetos exclusivos que atendam às necessidades de cada cliente. “Desde a escolha dos materiais até os detalhes finais, tudo é pensado de acordo com o gosto do cliente, garantindo um ambiente individual e personalizado”, diz a gestora de vendas Sandra Mansour.

Outro diferencial importante dos móveis da Boa Vista Planejados é a otimização dos espaços. “Com o aumento das áreas construídas e apartamentos compactos, cada centímetro dos ambientes é valioso. Os móveis planejados permitem utilizar cada cantinho disponível de forma eficiente, maximizando o espaço e proporcionando melhor organização”, explica Sandra.

Armários embutidos, prateleiras estrategicamente posicionadas e nichos inteligentes são apenas algumas das soluções oferecidas para tornar os espaços mais funcionais e agradáveis, tudo personalizado de acordo com o gosto do cliente e com a qualidade já reconhecida da Boa Vista Planejados.

A empresa trabalha tanto com projetos do zero, visitando o ambiente e criando as estratégias junto com o cliente, como com criações já realizadas por designers ou arquitetos. Além disso, a Ademob planeja, para o início de 2024, uma mudança de endereço para proporcionar novas experiências aos clientes. “No novo estúdio, poderemos recriar mais ambientes para que os clientes possam conferir nossa variedade de opções”, diz Sandra.

Ademob – Boa Vista Planejados

Tel: (11) 94453-7555

@ademobboavistamogi