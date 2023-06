Acolhimento a pessoas em situação de rua é ampliado em Mogi

A Operação Inverno, da Secretaria Municipal de Assistência, foi reforçada com a ampliação de vagas nas instituições de acolhimento. Além do acolhimento no Ginásio Municipal, desde o último fim de semana, as quatro instituições permanentes de acolhimento institucional do município também tiveram ampliação de três vagas cada uma, totalizando 12 novas vagas.

Esta ampliação se soma às outras ações de reforço no atendimento a pessoas em situação de rua no período de frio mais intenso.

A Operação Inverno consiste na abertura do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos para o acolhimento emergencial da população em situação de rua, a exemplo do que já vem sendo feito nos últimos dois anos e também na ampliação dos horários das equipes de abordagem social.

Só no último fim de semana, o Ginásio Municipal fez 62 atendimentos; no sábado (17/06), 29 pessoas foram acolhidas e no domingo (18/06), foram 33 acolhidos.

O Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos recebeu ampla estrutura para acolher as pessoas em situação de rua. Ali, além do pernoite, com camas, travesseiros e cobertores, as pessoas têm acesso à higienização, alimentação e também roupas, conforme doações, que são destinadas pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes, que atua em parceria com a Assistência Social. As roupas e agasalhos também podem ser doados pela sociedade em geral, que deve levar os itens diretamente no Ginásio, a partir das 19 horas.

A operação do Ginásio para o acolhimento emergencial tem também a parceria da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que cedeu o espaço. Assim como nos últimos dois anos, os animais de estimação das pessoas em situação de rua são acolhidos.

A acolhida no Ginásio é sempre a partir das 19 horas e o atendimento se encerra às 7 horas do dia seguinte. São 30 vagas a cada noite e, antes de saírem, pela manhã, todos têm acesso a café da manhã. O atendimento se dá por demanda espontânea – as pessoas não precisam passar por triagem prévia. Ao acessar o local, as equipes da Secretaria de Assistência fazem apenas uma abordagem inicial, para verificar se a pessoa já não está abrigada em algum outro acolhimento institucional direcionado a pessoas em situação de rua, dentre as unidades permanentes, que operam ao longo de todo o ano.

“O inverno começa oficialmente nesta quarta-feira (21), mas já estamos verificando dias frios nas últimas semanas do outono. O acolhimento no Ginásio é uma medida emergencial, destinada àqueles que ainda não estão abrigados nas unidades de acolhimento institucional, mantidas em parceria com organizações da sociedade civil ao longo de todo o ano. É uma estrutura aberta excepcionalmente nos dias de frio mais intenso, como um reforço à estrutura que já existe”, explica a secretária municipal de Assistência Social, Celeste Gomes.

A abordagem social à população de rua também foi ampliada nos horários de atendimento. As equipes passaram a atuar duas horas a mais em dias de semana das 7h às 22h e, em finais de semana e feriados, o atendimento foi ampliado em três horas, das 8h até as 20h. Importante destacar que os horários podem passar por adequações, conforme demanda identificada nos trabalhos in loco ao longo dos próximos dias.

Durante as abordagens, os agentes sociais tentam conscientizar as pessoas a deixarem a situação da rua e ofertam e acolhimento nas unidades que prestam esse serviço, bem como encaminhamento a outros serviços. Vale lembrar que os trabalhos de abordagem não podem ter caráter coercitivo e/ou compulsório. Assim, a adesão aos serviços ofertados deve ocorrer de forma espontânea por parte das pessoas que se encontram em situação de rua. As equipes atuam em locais previamente mapeados e também a partir de solicitações, que podem ser feitas pelo telefone (11) 97096-0923

A unidade de referência para o atendimento de pessoas em situação de rua na cidade é o Centro POP, situado no Mogilar. O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.

O Centro POP oferece trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação individual e em grupo e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da proteção às situações de violência.

Mais informações sobre o serviço podem ser obtidas pelo telefone 4796-3862 ou 4790-1244.