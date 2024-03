ACMC revela homenageadas do prêmio Mulher Empreendedora

As homenageadas do 23⁰ Prêmio Mulher Empreendedora do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC- Consef) da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) foram apresentadas nesta sexta-feira (15) durante café da manhã promovido na sede da entidade. Nesta edição, a premiação será realizada no dia 26 de março.

Serão premiadas seis empresas mogianas e as empreendedoras que fazem a diferença no comércio de Mogi das Cruzes. As homenageadas deste ano são: Ana Luiza Ferreira – Delui; Bruna Luiza Martinelli e Jesel Nagib Abi Ghosn – Bonequinha Doceria; Erica Moreira de Souza – Érikapetshop e Érikapet; Priscila Rosângela de Oliveira – Instituto de Fonoaudiologia; Silvia Mizuta Matsutani – Dukazu Massas; e Waldira Mathias Triboni – Bar 66 Sabaúna;

A escolha das premiadas da 23ª edição contou com a participação das integrantes do CMEC-Consef que entre mais de 20 nomes selecionaram as homenageadas. “O Prêmio Mulher Empreendedora dá visibilidade ao trabalho de nossas empresárias e movimenta todo o comércio e setor de serviços da cidade. Esse é o foco do conselho, fomentar e estimular a economia, principalmente dos negócios comandados por mulheres”, reforçou a superintendente do CMEC- Consef, Celu Campolino.

A presidente da ACMC, Fádua Sleiman, ressaltou que o prêmio é um reconhecimento da atuação das empresárias mogianas. “A Associação Comercial celebra há anos não só o momento do empreendedor, mas principalmente da mulher, lembrando que temos o CMEC-Consef, que foi o primeiro do Estado. Estamos acompanhando o crescimento da participação das mulheres como sócias de empresas e donas do seu próprio negócio. Passamos por dois anos de pandemia e um ano de desafios, esta edição do Prêmio Mulher Empreendedora é um momento de celebração da superação deste período”, destacou.

A premiação contará com a presença de 200 convidados entre homenageadas, diretoras do CMEC – Consef e da ACMC, assim como convidados e autoridades. O Mulher Empreendedora será no dia 26 de março, às 19 horas, no Privê do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Informações sobre convites estão disponíveis pelo telefone 4728-4314 e os WhatsApp (11) 97120-3612 e (11) 94129-2148.

O prêmio conta com o patrocínio master de Odontocompany e Colégio Lumbini, além dos patrocínios de Sancet; MasterClin; Issa Materiais para Construção e Neon Formaturas; e apoio de Sicoob; FazFarma; O Boticário; Unittásul; MaqFax; DDC Telefones; Corretora Shibata; Khouri e Pereira; Contamec; Fukusen Uniformes; RT Uniformes; Yolanda K; Pastel da Irene; Priscilla Paccitto; ATMA; Nova Alimentação Saudável; e Espaço Terapêutico Cinthia França.