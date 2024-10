ACMC realiza a 45ª edição do Empreendedores do Ano, nesta terça (22)

Nove empresários de Mogi das Cruzes serão consagrados no 45º Empreendedor do Ano, da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC). O evento de premiação acontece no Centro de Formação Pedagógica (Cemforpe) “Professor Boris Grinberg”, localizado no Nova Mogilar, a partir das 19 horas. Além dos homenageados, seus familiares e amigos, haverá a presença de autoridades do município, região do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Grande São Paulo.

A 45ª edição do Empreendedor do Ano tem como tema “Prata da Casa”, uma homenagem especial a quatro ex-diretores da entidade que ajudaram a fomentar, com excelência, a Associação que está completando 104 anos. São eles: Vittório Di Bello, da Fontágua; José de Moura Campos Neto, do Sancet Medicina Diagnóstica; Ruy Moraes Novaes, da empresa Arrumando a Casa, e Aimberê Perotti, da Liga Mídia, que atualmente faz parte do Conselho Consultivo.

O atleta William Lima, que conquistou duas medalhas para o Brasil (uma de prata e outra de bronze), nas Olimpíadas de Paris, é presença confirmada. Ele será outorgado com uma premiação, por ser “Prata da Casa”.

Além deles, cinco outros empresários receberão o Prêmio Empreendedor do Ano nas categorias Comércio: Fernanda Calimazzo, da Calimazzo Madeiras; Tradição: Roberto Assi, da Papiros Papelaria; Empreendedora Feminina: Marlene Satie Yamada Odasima, da Clínica Dura Mater; Prestador de Serviço: Marco Godofredo, da MedQuest – Medicina Diagnóstica – Mogi das Cruzes; e Jovem Empreendedor: Alex Uerrara, da Yu Izakaya – Okinawan Food & Bar.

A escolha dos homenageados se deu por votação através de formulário online criado exatamente para isso, divulgado entre os comerciantes da cidade. Houve, ainda, um olhar atento aos destaques do ano e, com isso, chegou-se aos nomes que receberão os prêmios.

Nesta edição, a premiação da Associação Comercial será beneficente. Os 400 convidados devem levar um quilo de leite em pó. A arrecadação será entregue ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes. Todos serão recebidos com um coquetel e depois deverão adentrar ao auditório para o início da cerimônia. A Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes abrilhantará o evento.

“Já estamos na 45ª edição do Prêmio Empreendedor do Ano, um dia muito esperado pelo nosso comércio porque é neste dia que, escolhidos por votação, alguns empresários são merecidamente homenageados por todo o trabalho que mantém em nossa cidade, fortalecendo nossa economia, promovendo a geração de empregos e renda. É um dia importante para nós, ainda mais neste ano que criamos o Prata da Casa, demonstração de nosso reconhecimento aos ex-diretores que contribuíram para nossa entidade de forma significativa”, comentou a presidente da Associação, Fádua Sleiman, salientando que o evento também é mais uma oportunidade de networking e de divulgação dos empresários.

O 45º Prêmio Empreendedor do Ano tem como patrocinadores master o Shibata Supermercados, BTG Pactual, Calimazzo Madeiras e a Cotac. Também patrocinam a cerimônia a MedQuest – Medicina Diagnóstica – Mogi das Cruzes, Grupo Bruto – Segurança e Serviços, Grupo Inove, Contamec Contabilidade, Issa Materiais para Construção e Aurum. Outras empresas importantes entraram como apoiadoras: Markka, Polipet, Aquatec, World Sat, Sancet Medicina Diagnóstica, VIP, RT Uniformes, Steak´s Itapety, Bunkyo – Associação Cultural de Mogi das Cruzes, Tintas Líder, Saint Thomas School, Arrumando a Casa, DDC Telefones, Pizzaria e Restaurante Via Napoli, Papelaria Papiros e Neon Engenharia.

A festa começa às 19 horas, no Cemforpe