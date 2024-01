ACMC participa de reunião para debater obra de recapeamento da avenida dos Bancos

A obra de recapeamento da avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, a avenida dos Bancos, foi foco de reunião entre a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) e o prefeito Caio Cunha, promovida na tarde da última sexta-feira (05/01). No encontro, que teve a presença de entidades do comércio e empresários, a ACMC apresentou sugestões para minimizar os impactos para o comércio da área durante as intervenções.

A recuperação da via teve início na semana passada e se concentra no trecho entre as ruas Doutor Deodato Wertheimer e Braz Cubas. O vice-presidente da Associação Comercial, Mohamad Issa, participou do encontro e apresentou os pleitos dos comerciantes. “Durante o encontro apresentamos algumas demandas para reduzir os efeitos das obras, incluindo algumas adequações para melhorar o fluxo de veículos no Centro, como utilizar a rua Doutor Paulo Frontin como bolsão de estacionamento e liberar a passagem dos carros pela rua Professor Flaviano de Melo durante o dia inteiro para desafogar o trânsito”, pontuou.

De acordo com Issa, outro pedido do comércio foi em relação a divulgação para as pessoas evitarem o Centro. “Essa mensagem pode passar uma ideia equivocada para os clientes, as lojas estão funcionando normalmente. São ajustes que precisam ser feitos, o diálogo com a Prefeitura está aberto e novas reuniões devem ser feitas. Sabemos da importância dessa obra para a revitalização da região central, mas queremos que as intervenções causem o menor impacto possível para os negócios”, ressaltou.

De acordo com a administração municipal, as intervenções na avenida dos Bancos vão durar três meses e serão promovidas por quarteirões.