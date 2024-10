ACMC homenageia empresários de Mogi das Cruzes em evento no Cemforpe

Na noite de terça-feira (22), a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) realizou a 45ª edição do Empreendedor do Ano, com o tema “Prata da Casa”, no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe).

Neste ano, o evento apostou em um formato corporativo e social, com caráter beneficente, em que 400 convidados entregaram um quilo de leite em pó, que será doado para o Fundo Social de Solidariedade do município.

A comemoração também contou com a presença de autoridades de Mogi e região, como o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha; secretários e vereadores da cidade; o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, vice-presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT + ); o prefeito de Arujá, Luís Antonio de Camargo; e o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, o Guti, presidente do Conselho Fiscal do CONDEMAT+ e vice-presidente de Regiões Metropolitanas da Frente Nacional de Prefeitos.

O “Prata da Casa” fez uma homenagem especial à Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, sob o comando do maestro Lélis Gerson, e à participação de Aline Chiaradia. Outro homenageado foi o atleta Willian Lima, que conquistou duas medalhas para o Brasil (uma de prata e outra de bronze), nas Olimpíadas de Paris. O judoca foi outorgado por ser “Prata da Casa”, pois nasceu em Mogi das Cruzes.

O Empreendedor do Ano prestou justa homenagem a quatro ex-diretores da entidade que ajudaram a fomentar a Associação que está completando 104 anos: Vittório Di Bello, da Fontágua; José de Moura Campos Neto, do Sancet Medicina Diagnóstica; Ruy Moraes Novaes, da empresa Arrumando a Cas; e Aimberê Campos da Silva, da Liga Mídia, que atualmente faz parte do Conselho Consultivo.

Além deles, cinco outros empresários receberam o Prêmio Empreendedor do Ano nas categorias Comércio: Fernanda Calimazzo, da Calimazzo Madeiras; Tradição: Roberto Assi, da Papiros Papelaria; Empreendedora Feminina: Marlene Satie Yamada Odasima, da Clínica Dura-Mater; Prestador de Serviço: Marco Godofredo, da MedQuest – Medicina Diagnóstica – Mogi das Cruzes; e Jovem Empreendedor: Alex Yuji Uhehara, da Yu Izakaya Restaurante.

“O nosso evento reafirma o compromisso da ACMC em valorizar e incentivar o comércio local, reconhecendo os esforços daqueles que contribuem diariamente para o crescimento da economia de Mogi das Cruzes”, comenta Fádua Sleiman.

Evento prestou homenagens e entregou prêmios para empresários do ano