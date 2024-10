Ação marca o início das atividades de Outubro Rosa, em Mogi

Ação gratuita atenderá mulheres sobre o câncer de mama

O Centro Oncológico de Mogi das Cruzes está oferecendo na terça-feira (01) uma ação gratuita para atender mulheres com dúvidas sobre o câncer de mama e a população em geral sobre outros tipos de câncer. O evento acontece no Largo do Rosário, em Mogi das Cruzes, das 9h às 16h, e marca o início das comemorações do Outubro Rosa.

Além de conversar com a equipe do Centro Oncológico, a população pode fazer perguntas sobre câncer, que serão respondidas por um médico em formato de vídeo nas redes sociais da clínica.

A iniciativa visa divulgar informações de forma clara e direta e desmistificar fake news que são espalhadas nas redes sociais, que só atrapalham o processo de diagnóstico, tratamento e cura da doença.

O Largo do Rosário fica na rua Dr. Paulo Frontin, Centro, Mogi das Cruzes.

Interessados podem ir até o Largo do Rosário, até às 16 horas