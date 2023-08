Ação beneficente vai animar o Centro de Mogi na véspera do Dia dos Pais

No dia 12 de agosto (sábado), véspera do Dia dos Pais, das 9h às 17h, acontece o evento beneficente “SOLIDARIDANCE” na Praça do Rosário (antiga Praça da Marisa). A ação faz parte da 5ª edição do projeto “Flashback do Bem”, que este ano está repleto de atrações e vai arrecadar alimentos não perecíveis para ajudar o Fundo de Solidariedade da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Durante as 8 horas de evento, DJs que fizeram e ainda fazem parte da história da cena da música eletrônica de Mogi e região vão agitar o público que for ao evento e quem estiver passando pela praça para comprar os presentes do Dia dos Pais. Presenças confirmadas dos DJs Tiago S. (Tibão), Guto Garcia, Reginaldo Seixas (Naldo), Paulinho, Everton Luís, Veri Oliveira e Cassiano, que vão tocar os clássicos da dance music. Nos intervalos a animação estará garantida com o Palhaço Bubu.

Quem quiser colaborar, basta comparecer ao local com 1 kg ou mais de alimento não perecível (Ex: sal, milho, pipoca, macarrão, feijão, soja, arroz, café, fubá, lentilha, açúcar, polvilho, farinha de trigo, farelo de trigo, grão-de-bico, leite em pó, óleo, vinagre, achocolatados em pó, biscoitos etc). Todos os donativos serão destinados ao Fundo de Solidariedade da cidade para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.

O projeto “Flashback do Bem” é uma iniciativa criada por Edvaldo Hermenegildo, o Palhaço Bubu, e Reginaldo Santos (DJ Gibi) com o intuito de ajudar instituições que prestam serviços à população carente.