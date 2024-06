Ação Azul em prol do autismo será realizada em Mogi das Cruzes

O Instituto Assist Vida promoverá a 5ª Ação Azul em prol do autismo em Mogi das Cruzes no próximo sábado, 29 de junho. O evento será das 8h às 16h, na Vila Industrial.

A ação deve reunir mais de 70 voluntários em aproximadamente 20 especialidades para atendimento, tanto do público autista e outras deficiências, quanto do público em geral. Dentre os serviços que serão oferecidos para as pessoas autistas, haverá neuropediatria, fonoaudiologia, nutrição e orientação jurídica. Também haverá serviços abertos a toda a população, como vacinação (basta levar a carteirinha), aferição da pressão arterial, medição de glicemia, orientação oftalmológica e sobre os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social.

A expectativa é fazer cerca de mil atendimentos no dia. O evento conta com a parceria de clínicas da região e o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Segundo os organizadores, o objetivo é promover um dia repleto de cuidados, orientação e acolhimento, para melhorar a saúde e bem-estar à comunidade. Para isso, o corpo de voluntários conta com profissionais qualificados e comprometidos para garantir um atendimento de excelência.

Quem quiser participar, o endereço da ação é: Av. Cavalheiro Nami Jafet, 1.205, Vila Industrial. Mais informações podem ser obtidas através do número: (11) 9.1039-4499.