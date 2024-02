Academia Mover agora aceita Gympass

A Academia Mover, localizada no Socorro, em Mogi, agora oferece mais uma opção de acesso para seus alunos: o Gympass, um aplicativo que proporciona aos seus usuários a oportunidade de acessar uma ampla rede de academias no Brasil e no mundo, além de oferecer acesso a estúdios, centros de treinamento, aulas ao vivo e treinamentos virtuais.

Sob a liderança do preparador físico José Ferrari, a Academia Mover agora é mais uma opção para os milhares de usuários do Gympass, que funciona por meio de uma assinatura mensal, possibilitando aos usuários a flexibilidade de escolher diferentes opções de atividades físicas em locais variados. Esse serviço é comumente oferecido como benefício pelas empresas aos seus funcionários, assemelhando-se a um vale alimentação. “A adição do Gympass ao rol de opções da Academia Mover representa um passo significativo na ampliação das oportunidades para que as pessoas possam conhecer nossa metodologia de treinamento”, explica Ferrari.

E a Mover é diferente de uma academia convencional. A variedade de opções na academia é impressionante, abrangendo desde treinamento funcional, Pilates, simuladores de surf e skate, musculação para fortalecimento, até o trabalho com kettlebell. Ferrari destaca ainda a inclusão da metodologia alemã Five Konzept, que enfatiza a mobilidade e trata a lógica da dor de maneira natural e eficaz, visando prevenir lesões e danos ao corpo.

O preparador físico ressalta que os usuários do aplicativo vão se surpreender: “Estamos entusiasmados em receber os usuários do Gympass na Academia Mover. A parceria com o Gympass nos permite oferecer uma experiência única e surpreendente aos praticantes de exercícios físicos. Na Mover, acreditamos que cada indivíduo é único, e nossos treinos são desenvolvidos para atender às necessidades específicas de cada aluno”, diz, reforçando que a academia está de portas abertas para receber os novos alunos.