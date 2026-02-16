Academia do CCMC ganha novas aulas e amplia programação esportiva

O ano mal começou e a academia do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) já apresenta novidades na programação. A partir desta semana, novas modalidades passam a integrar a grade de aulas oferecida aos associados.

Entre as novidades está a aula de zumba, que será realizada sempre às sextas-feiras, das 9h20 às 10h. A modalidade, bastante conhecida por quem frequenta academia, combina movimentos de dança com exercícios aeróbicos, ao som de músicas com diferentes ritmos.

Outra mudança na programação será nas aulas de yoga, que já acontecem às quartas, das 11h às 12h, e às sextas-feiras, das 10h às 11h. Agora, os alunos também podem praticar a aula às segundas, das 10h às 11h. Ambas as modalidades são exclusivas para alunos matriculados na academia.

O CCMC também passa a oferecer aulas de kickboxing às terças e quintas-feiras, das 18h às 19h30, ministradas pelo professor Plínio, na sala de Yoga. Nesse caso, as aulas são exclusivas para associados do clube.

Para o diretor de Esportes do clube, Rodrigo Lazzuri, a ampliação da grade reflete o trabalho contínuo da área esportiva: “Essas novas modalidades reforçam o compromisso do CCMC em manter a programação atualizada e alinhada ao interesse dos associados. A proposta é oferecer opções variadas de prática física, com organização e acompanhamento da equipe, dentro da rotina do clube”.

E, para encerrar o mês de janeiro em grande estilo, a academia promoveu no dia 31 uma caminhada ao Pico do Urubu. No total, 32 associados participaram da atividade, que teve uma distância total de nove quilômetros. Os professores do clube estiveram presentes durante todo o trajeto e ofereceram suporte aos participantes do início ao retorno da caminhada.

Zumba e kickboxing passam a integrar a grade esportiva do clube e yoga ganha mais um dia de aula