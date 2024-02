Academia abre inscrições para concursos de miss

A Academia de Miss 2024 anunciou a abertura das inscrições para os concursos de miss deste ano, proporcionando uma plataforma única para mulheres que desejam destacar seu potencial e fazer a diferença na sociedade. Além das competições, um Workshop Motivacional Preparatório está agendado para o dia 3 de março, prometendo inspirar e capacitar as participantes.

O workshop será ministrado pelo produtor Jonathan Vilela, criador da Página VIP e da metodologia exclusiva da Academia de Miss. A experiência do Workshop será enriquecida com a participação de Misses consagradas, que compartilharão suas jornadas e desafios superados ao longo de suas trajetórias.

Uma iniciativa inovadora da Academia de Miss é a concessão de prioridade exclusiva para as participantes do workshop. Elas terão a chance de se inscreverem nas vagas limitadas de 10 concursos diferentes da Página VIP em 2024, desde que estejam dentro do perfil básico de cada um. Essa oportunidade exclusiva abre portas para diversas categorias, incluindo a Miss Cerejeira, Miss Plus Size Alto Tietê 2024, Miss Nordestina 2024, Miss Afro Alto Tietê 2024, Rainha das Nações 2024, Musa Alto Tietê 2024, Miss Alto Tietê 2024 *40+, Miss Suzano e Miss Mogi das Cruzes 2024, e Drag Queen do Ano.

“A Academia de Miss 2024 reforça seu compromisso de não promover nenhum padrão estético específico. Ao contrário, os concursos são 100% focados em fortalecer e descobrir o potencial das mulheres, independentemente de sua aparência física. A diversidade é celebrada e encorajada, garantindo que todas as participantes se sintam representadas e apoiadas em sua jornada rumo ao empoderamento”, diz Jonathan.

Mais informações podem ser obtidas no perfil @academiademiss no Instagram.