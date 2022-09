Abastecimento de água será suspenso em 70 bairros nesta terça

Nesta terça-feira (13/09), o Semae interromperá a operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Centro para intervenções que integram as obras de reforma dos filtros e de modernização do processo de tratamento de água. Para isso, será necessário suspender a distribuição de água das 6h às 19h. A previsão é normalizar o abastecimento de forma gradativa no decorrer da noite ou da madrugada seguinte. Aproveitando a paralisação, a autarquia também fará uma manutenção preventiva na ETA e no reservatório da Vila Natal.

O Semae está investindo R$ 3,9 milhões na reforma dos filtros e instalação de uma linha de ar para retrolavagem, com automação do processo da ETA Centro. O objetivo é modernizar os procedimentos e prolongar a vida útil dos filtros, que são estruturas importantes para garantia de ainda mais qualidade no tratamento.

A obra inclui a reforma da estrutura e impermeabilização de filtros, trocas de válvulas de descarga e instalação de equipamentos de automação, como transmissores de nível, painéis de comando, infraestrutura de cabeamento e comunicação de dados, entre outros.

Já a manutenção preventiva incluirá a troca de válvulas de filtros, limpeza e desinfecção de reservatório, intervenções no sistema de bombeamento e instalação de medidor de vazão.

Mais informações pelo telefone 115.

Bairros afetados:

Alto da Boa Vista

Alto da Glória

Alto do Ipiranga

Caixa d’Água Velha

Caminho do Mar

Centro

Chácara das Flores

Cidade Jardim

Conjunto Álvaro Bovolenta

Conjunto Cocuera

Conjunto Nova Bertioga

Conjunto São Sebastião

Conjunto Seki

Conjunto Thaysa

Estância dos Reis

Jardim Aracy

Jardim Armênia

Jardim Avenida

Jardim Camila

Jardim Jussara

Jardim Nair

Jardim Nathalie

Jardim Náutico

Jardim Paulista

Jardim Primavera

Jardim Rodeio

Jardim Rubi

Jardim Santa Carolina

Jardim Santista

Jardim São Francisco

Jardim Veneza

Jardins do Paraíso

Loteamento Alvorada

Loteamento João Villanova

Mogilar

Mogi Moderno

Nova Mogilar

Nova Estância

Parque Monte Líbano

Parque Morumbi

Parque Residencial Itapeti

Ponte Grande

Real Park

Residencial Algarve

Residencial Nair

Socorro

Vila Áurea Maria

Vila Avignon

Vila Brasileira

Vila Caputera

Vila Celeste

Vila Cidinha

Vila da Prata

Vila Flávio

Vila Jafet

Vila Melchizedec

Vila Nancy

Vila Natal

Vila Nova União

Vila Oliveira

Vila Partênio

Vila Pomar

Vila Ressaca

Vila Rubens

Vila São Francisco

Vila São João

Vila São Sebastião

Vila Sarah Avignon

Vila Socorro Velho

Vila Victória